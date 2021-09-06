Lida Lee отреагировала на первый эфир шоу Танці з зірками и показала часть репетиции

Lida Lee / instagram.com/lidalee_official/

Лида Ли произвела фурор кадрами со своей репетиции к началу новой недели шоу Танці з зірками. Певица опубликовала фото с партнером - чемпионом Украины по бальным танцам Алексеем Базэлой.

"Спасибо каждому за поддержку и комментарии! А мы уже готовимся к следующему выступлению! Разогреваемся и вперёд!", - подписала она ролик в Instagram.

Lida Lee показала, что репетицию они начинают с разминки - девушка выполняет упражнение на каблуках, дав нагрузку на всю группу мышц ног. Алексей тем временем растянулся в мастерской растяжке.

Они "зависли" в этой позе, так что поклонникам показалось, что видео закончилось, или что соцсеть зависла.

"Уже ждём следующее воскресенье", "Я думала видео зависло", "Сколько было дублей", "Невероятная! Удачи и побед Малышка!", "На всякий случай перезагрузил телефон", "Так час же зупинився, як це? Скільки ж сили численної в тих стегнах таїться що б отаке виробляти", - пишут в комментариях.

Напомним, что Lida Lee и Алексей Базэла получили 20 баллов и второе место в первом эфире. Первое место заняли Kadnay и Алина Ли с 21 баллом.

Второй Выпуск шоу Танці з зірками 2021 выйдет в 21-00 12 сентября.