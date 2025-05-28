"Лежал убитый возле дома": Ирина Федишин сообщила о трагедии в семье

Ирина Федишин тяжело переживает потерю.

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Ирина Федишин - трагедия / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Федишин

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Ирина Федишин потеряла брата

Как случилась трагедия

Украинская известная певица Ирина Федишин рассказала, что в 2023 году погиб ее двоюродный брат во время сражения с российскими оккупантами под Соледаром.

Как рассказала Ирина в интервью Маше Ефросининой, Роман умер из-за вражеского прилета к дому, рядом с которым находились военные.

"Я видела фотографию, как он лежал убитый возле того дома. Ребята сфоткали, потому что у нас еще была надежда, возможно, они ошиблись, возможно, это не он. Я спрашивала у ребят, как это произошло, много общалась с его бригадой. Они собрались под домом, где не было связи, и туда был прилет", - рассказала певица.

Также Ирина не смогла похоронить брата, ведь территория, на которой он погиб, оккупирована.

"Он остался на той территории, оккупированной. Знаю, что ребята пытались как-то достать его, но ничего не получилось. Ну и, конечно, мы в поисках бились, звонили везде, куда можно, но ничего из этого не вышло. Так и нет тела, говорили, ждите", - поделилась Федишин.

Ирина Федишин помогает ВСУ / фото: instagram.com, Ирина Федишин

Потеря брата стала большим ударом для певицы, но она решила не опускать руки и максимально помогает военным, как может.

"Он погиб за нашу Украину. Отдал свою жизнь. Это очень больно на самом деле. Но эта боль не дает шансов опустить руки. Наоборот - она заставляет изо всех сил бороться за нашу Украину, помогать нашим ребятам, чтобы они возвращались живыми с фронта", - добавила артистка.

Смотрите видео интервью Ирины Федишин:

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Кто такая Ирина Федишин? Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

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