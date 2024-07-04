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Мальчик или девочка: Федишин впервые высказалась про третью беременность

Анна Подгорная
4 июля 2024, 12:52
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Ирина Федишин прокомментировала слухи о том, что ждет третьего ребенка.
Ирина Федишин с мужем
Ирина Федишин новости - Федищин прокомментировала слухи о беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irynafedyshyn

В начале мая 2024 года украинская певица Ирина Федишин представила трек "Секрет" и клип к нему. На видео артистка появилась с округлившимся животиком, который нежно поглаживал ее муж и музыкальный продюсер Виталий Човнык.

Такой недвусмысленный символизм спровоцировал слухи о том, что Федишина беременна третьим ребенком. В интервью для Oboz.ua артистка лишь сейчас прокомментировала, правда ли это.

Так певица отметила, что была удивлена, что многие, даже ее семья, восприняли клип буквально. Она заявила, что сейчас не беременна, но ей и мужу хотелось бы завести еще одного ребенка - пара мечтает о девочке.

видео дня

Таким образом "Секрет" стал не анонсом скорого пополнения в семье Федишин, а посылом во Вселенную, что артистка уже готова подарить этому миру новую жизнь. "Мы думаем о третьем ребенке, но сейчас я не беременна. Мечтаем с мужем о девочке. Даже мой клип – это своего рода посыл о том, чтобы наша мечта сбылась", - признается Ирина Федишин.

Ирина Федишин и Виталий Човнык вместе с 2006 года. В этом браке у них появилось двое сыновей - Юрий (2011 г.р.) и Олег (2015 г.р.).

Кто такая Ирина Федишин?

Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

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