Наталке Денисенко стало плохо на съемках - что произошло

Звезда рассказала про свое неутешительное состояние после изнуряющей работы.

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Наталка Денисенко новости - Денисенко получила тепловой удар / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

Актерский труд тяжел - чтобы зритель получил идеальную картинку, артисты не редко жертвуют своим здоровьем. Часто съемки не прекращаются при любой погоде.

Сейчас ежедневно нашу страну раскаляет до рекордных температур, однако популярная актриса Наталка Денисенко от такой жары не спряталась. Она принимает участие в съемках проекта, в которых по задумке зима. А это значит, что костюмеры наряжали артистку в свитера и пуховики.

Вчера организм Денисенко от такого теплового удара не выдержал - артистке стало плохо прямо на съемочной площадке. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.

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"Сегодня весь день снимались в свитерах, пуховиках, потому что снимаем "зиму". Я не думала, что я снова получу такой "тепловой удар". Мне реально стало плохо физически! Завтра еще такой насыщенный и напряженный день: пробы, две съемки... Выключаюсь, потому что здоровье и состояние – это самое ценное", - написала Наталка Денисенко, и показала свое изможденное фото. Сегодня она на связь с поклонниками не вышла.

Наталка Денисенко новости - Денисенко получила тепловой удар / instagram.com/natalka_denisenko

Кто такая Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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