Возлюбленная Дантеса нарушила обещание и заговорила про отношения с артистом

На такой "проступок" Дашу Кацурину спровоцировал прилив нежности к своему избраннику.

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Владимир Дантес новости - Даша Кацурина рассказала про отношения с Дантесом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes, instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацурина и Владимир Дантес перестали скрывать свои отношения вскоре после того, как про свой роман объявили их бывшие супруги. В любовном четырехугольнике каждый обрел свое счастье, хотя многим сперва эта ситуация и казалась странной.

У Дантеса уже был опыт публичных отношений, поэтом с Кацуриной он договорился о том, что каждый из них будет оберегать их роман от посторонних глаз. И оба партнера сдерживают обещания.

Правда, с влюбленными все же случаются приливы нежности, из-за которых наступают "рецидивы". Так недавно Даша Кацурина в своем блоге в Instagram показала серию снимков из своей жизни с Дантесом, и посвятила ему трогательный пост о своих чувствах к нему.

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"Мы договорились оберегать от публичности наши отношения, но эти два года, которые мы вместе, попали на самые тяжелые периоды в нашей жизни, и я хочу публично поблагодарить тебя, Вов, за то, что ты есть в моей жизни. Ты являешься той большой поддержкой и опорой для меня, для нашей семьи. Ты полюбил не только меня, а сразу нас троих, ты слушаешь меня и всегда поддерживаешь, ты моешь пенис Ивану и просыпаешься раньше всех, ты готовишь самый вкусный гречневый суп и постоянно меня мотивируешь своей силой воли. Мне очень повезло. И сегодня хочется написать об этом публично", - написала Кацурина.

Кто такой Владимир Дантес? Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

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