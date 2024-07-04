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"Заплатил высокую цену": Капранов назвал виновного в смерти брата-близнеца

Анна Подгорная
4 июля 2024, 02:20
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Виталий Капранов признал, что "умер" вместе с Дмитрием.
Братья Капрановы
Смерть Дмитрия Капранова - Виталий Капранов назвал виновного / коллаж: Главред, фото: facebook.com/KapranovyBraty

В апреле в возрасте 56 лет скончался Дмитрий Капранов - литератор, публицист, музыкант и общественный деятель. Он умер на руках своего брата-близнеца и ближайшего друга и соратника Виталия Капранова.

По заключению медиков смерть Дмитрия наступила в результате остановки сердца. В последние годы жизненно важный орган подводил деятеля пока не случилось непоправимое.

Впрочем Виталий, который так и не смирился со смертью близнеца, уверен, что в уходе Дмитрия есть вполне конкретный виновник - и это не проблемы со здоровьем. Об этом литератор сообщил в интервью для "Апострофа".

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Капранов убежден - Дмитрий еще прожил бы минимум несколько лет даже с больным сердцем. Жизнь у него отняла страна-оккупант со своей вероломной войной.

"Я уже заплатил за это высокую цену, потому что фактически умер вместе с Дмитрием. Если бы не было войны, он еще пожил бы даже с тяжелой болезнью. Два года войны, служба в "Азове", обстрелы – это все влияет на здоровье. Его не напрямую убил Путин. Вместе с ним [россияне] убили и меня, но сдаваться я все равно не собираюсь", - говорит Виталий Капранов.

Кто такие братья Капрановы

Виталий Капранов и Дмитрий Капранов (Братья Капрановы) — украинские издатели, писатели, публицисты. По данным Википедии, в начале 1990-х годов братья Капрановы издавали в Москве украинскую газету "Тынды-Рынды" и журнал украинской фантастики "Братья".

В 1998 году Капрановы переехали в Киев, посчитав, что украинцы должны жить на Украине. Не сумев издать свою книгу, они решили сами стать издателями. Первый книжный проект Капрановых — каталог книг на украинском языке по почте "Книгоноша". В 2000 году они организовали издательство "Зелёный пёс". Первой выпущенной книгой стал роман Леонида Кононовича "Я, зомби". Помимо литературной, издательской, торговой и общественной деятельности братья Капрановы занимаются публицистикой, печатаясь в различных украинских СМИ.

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