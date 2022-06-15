Легендарная американская рок-группа спела на украинском языке о терробороне ВСУ

Гоголь Борделло / коллаж Instagram.com/gogolbordello

Легендарный американский коллектив (который играет в стиле "цыганский панк") Gogol Bordello, основанный уроженцем Киева Евгением Гудзем, посвятил песню и клип Украине.

В частности, музыканты сыграли, а Гудзь спел об участниках территориальной обороны украинской армии, которые героически защищают Украину от российских агрессоров.

К слову, песня так и называется - Teroborona. Любопытно, что композиция, которую группа выпустила совместно с коллективом The Cossacks, звучит на украинском языке.

"Многим моим друзьям-художникам и музыкантам пришлось взять в руки оружие и присоединиться к терробороне. Это посвящение их мужеству и мужеству всех защитников. Корнями песни является украинский традиционный танец "Аркан", который является настоящим украинским гуцульским духом", — говорится в описании к треку.

Как говорят представители Gogol Bordello, что все средства, которые удастся заработать благодаря прослушиванию песни, будут отправлены на помощь Украине.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на концерте легендарной американской поп-рок-группы Imagine Dragons в Праге (Чехия) солист коллектива Дэн Рейнольдс публично поддержал Украину и поднял украинский флаг перед тысячами зрителей

Как пишут в соцсетях, сине-желтый стяг музыканту передала девушка-беженка из Харькова ‒ жительница практически полностью уничтоженного россиянами района Северная Салтовка.

Позднее российский музыкант-эмигрант Максим Покровский и его группа "Ногу Свело!" выпустили трогательную песню и клип под названием "Украина".

"Предыдущие 34 года своего существования мы шли непростыми путями для того, чтобы сейчас, в этой точке, в этот конкретный момент времени появилась на свет именно эта песня. Что с нами со всеми будет дальше, знает только Всевышний. Мы знаем лишь то, что с Украиной всё будет хорошо", - написал Покровский в Instagram.

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