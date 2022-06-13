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"Летают ангелы незримо, храня в пути твоих детей": группа Ногу Свело! выпустила песню "Украина"

13 июня 2022, 02:07

В День России рокеры выпустили песню, посвященную Украине и ее героическому противостоянию рашистским оккупантам.

Ногу Свело! Украина - Макс Покровский поддержал Украину в войне с РФ/ instagram.com/max_pokrovskiy

Российский певец Макс Покровский и его группа Ногу Свело! выпустили трогательную песню и клип под названием Украина. Стоит отметить, что день релиза был намеренно назначен на 12 июня - день, когда в РФ отмечают День России.

Это не первая песня, написанная рокерами в поддержку Украины. Ранее, на 9 мая Покровский выпустил антивоенную песню Россия, назад. Но это первая работа группы такого масштаба.

Песня Украина состоит из нескольких частей. В одной главный герой (в исполнении самого Покровского) успокаивает маленького сына во время воздушной тревоги, и призывает его не ругать Бога, который допустил войну: "Сынок, не бойся! И подожди немного: Она закончится - воздушная тревога. Похоже, стихло. Похоже, улетели. Похоже, мы с тобой сегодня уцелели. Сынок, не бойся! И погоди немного. Никто не знает , какие там дела у Бога . И с кем Ему сейчас приходится тягаться. Нам просто надо еще немного продержаться".

В другой он обращается к дочери, которая под вражескими обстрелами пытается покинуть терзаемую войной страну: "Не бойся, дочка! И подожди немного: Я знаю, впереди нелегкая дорога, Надеюсь, их патруль на нас патронов не потратит. Надеюсь, нам солярки хватит". Затем он убеждает дочь, что любовь восторжествует, а Третий Рим (Москва - прим. редактора) падет, как пал Третий Рейх и Помпеи.

Упоминает Покровский в песне и украинские героические города: "Но будут жить и станут только круче Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча!"

В комментариях к песне украинцы и небезразличные, думающие люди благодарят Ногу Свело! за песню:

"В День России премьера клипа "Украина" - очень символично! Вы успели! Макс, ребята Вы огромные молодцы! Благодарю!"

"Макс благодарю вас за поддержку! Привет с УКРАИНЫ! Мира вашему дому".

"Только что была очередная воздушная тревога и для успокоения нервов включила ютуб, а здесь Ваша песня в поддержку нашей Украины. Спасибо Вам!"

"Спасибо от украинки , чьи друзья на фронте, а пожилые родные под обстрелами ❤️"

"Спасибо! Я не знаю, чего Вам стоила эта песня и чем аукнется в будущем. Но просто знаете: украинцы Вас будут помнить всегда! Такие произведения - луч в тёмном царстве. Мы не одиноки ! С нами весь мир, с нами думающие люди!"

В День России Ногу Свело! выпустили песню в поддержку Украины / instagram.com/max_pokrovskiy

Перед выпуском песни Украина на своей странице в Instagram Макс Покровский отметил, что это, вероятно, самая важная работа группы: "Предыдущие 34 года своего существования мы шли непростыми путями для того, чтобы сейчас, в этой точке, в этот конкретный момент времени появилась на свет именно эта песня. Что с нами со всеми будет дальше, знает только Всевышний. Мы знаем лишь то, что с Украиной всё будет хорошо".

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Ранее украинский певец Иван Дорн, которому запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что певец встал на защиту Украины и осудил зверское нападение России на Украину, встал на защиту русскоговорящих украинцев.

Также Главред рассказывал, что российский и американский журналист, ведущий и писатель Владимир Познер нарушил молчание и сделал загадочное заявление о войне в Украине.

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