"Кто такая Дарья?": Оксана Билозир высказалась о вдове Назария Яремчука

Оксана Билозир рассказала о конфликте с вдовой Назария Яремчука.

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Оксана Билозир прокомментировала спор с вдовой Назария Яремчука / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Оксана Билозир

Кратко:

Оксана Билозир раскритиковала фильм о Назарие Яремчуке

Артистка высказала свое мнение о вдове легенды

Народная артистка Украины Оксана Билозир поставила точку в споре с вдовой легендарного украинского певца Назария Яремчука – Дарьей.

Напомним, все началось со слов Оксаны о том, что в фильме "Яремчук: Незрівнянний світ краси" не показали первую жену и двух старших сыновей легенды. По словам Билозир, певец должен был предстать перед публикой, как "целостная часть нашей культуры", а не член одной семьи.

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В интервью для РБК-Украина артистка отметила, что в фильме нужно было показать полноценную жизнь Назария.

"Ну, смотрите, давайте начнем с того – кто такая Дарья? Она – жена Назария Яремчука. Я – артистка, которая с Назарием Яремчуком прошла всю свою сознательную жизнь. И для меня он – историческая фигура Украины, он не принадлежит только семье. Дарина была его женой, для нее он был муж, я ее прекрасно понимаю. Она молодец. То, что они сделали - очень хороший проект", – сказала певица.

Кто такая Оксана Билозир? Оксана Билозир - украинская певица и политический деятель. Народная артистка Украины (1994). Министр культуры и искусств Украины (февраль 2005 года - май 2005 года), министр культуры и туризма Украины (май 2005 года - сентябрь 2005 года). Народный депутат Украины IV, V, VI, VIII созывов, сообщает Википедия.

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