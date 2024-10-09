"Не принимала участия": брат Марии Яремчук рассказал о проблемах с ней

Дмитрий Яремчук уже давно не виделся с сестрой Марией.

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Дмитрий Яремчук рассказал об отношениях с Марией Яремчук / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yaremchuk_nazariy_dmytro/, instagram.com/m_yaremchuk/

Старший сын легендарного украинского певца Назария Яремчука – артист Дмитрий Яремчук рассказал о своей сестре Марии Яремчук.

В интервью для OBOZ.UA Дмитрий отметил, что последние годы у них со сводной сестрой напряженные отношения, но так было не всегда, ведь в детстве они проводили много времени вместе.

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"В детстве мы всегда называли ее Малая. И сейчас, когда с братом что-то вспоминаем о ней, так называем. Знаете, когда дети маленькие, они всегда выбирают себе кого-то из взрослых другом. Так действительно бывает. И вот Маричка выбрала меня. Играла со мной, просилась все время на ручки. Тогда в наших отношениях не было ничего искусственного, все только настоящее. Сейчас нет, к сожалению, этого всего, но что поделаешь", - поделился Яремчук.

Также Дмитрий уточнил, что очень давно виделся со своей сестрой, хотя приглашал ее на фестиваль имени их легендарного отца.

"Я уже и не вспомню, когда мы и виделись в последний раз. Мы с братом всегда приглашали их на наш фестиваль "Родина" имени Назария Яремчука, но они не принимали в нем участия. Ну ничего, это жизнь", - рассказал Дмитрий.

Кто такая Мария Яремчук? Мария Яремчук — украинская певица, представительница Украины и финалистка песенного конкурса "Евровидение 2014", где заняла 6 место, финалистка телепроекта "Голос страны". 2012 представила Украину на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна-2012" в России, где заняла 3-е место.

Дочь украинского певца, народного артиста Украины Назария Яремчука. В 2023 году Мария Яремчук, как приглашенная гостья, выступила на Евровидении в Ливерпуле.

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