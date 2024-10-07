"Пришлось многим пожертвовать": Кристина Орбакайте рассказала о сложной судьбе детей

Кристина Орбакайте высказала переживания за детей, которые уехали из РФ.

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Кристина Орбакайте - новое интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov/, instagram.com/orbakaite_k/

Российская певица Кристина Орбакайте, которая публично не осудила террористическое вторжение РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта жить в США, рассказала свое мнение о молодежи, которая вынуждена переезжать из России в другие страны.

В интервью для RTVI US Орбакайте отметила, что беспокоится за своих детей.

"Молодежь наша оказалась в такой сложной ситуации, им пришлось многим пожертвовать, очень многое бросить — особенно то, чего они добивались последние годы. Им пришлось идти и искать себя, начинать с нуля. Наша молодежь, которая переехала в другие страны, почувствовала все на себе, им досталось. Я очень надеюсь, что они переживут этот рубеж и период, найдут себя и свое счастье", — заявила Кристина.

Певица также подчеркнула, что имеет в виду всех талантливых ребят, которым пришлось строить карьеру и добиваться успехов заново за рубежом, как это сделал ее старший сын Никита Пресняков.

Смотрите видео интервью Кристины Орбакайте:

Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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