"Не справился": в ДТП погиб народный артист Украины - детали

Богдан Сташкив не справился с управлением автомобиля.

https://stars.glavred.info/ne-spravilsya-v-dtp-pogib-narodnyy-artist-ukrainy-detali-10603253.html Ссылка скопирована

Богдан Сташкив погиб в ДТП / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/, facebook.com/stashkivbogdan/

Народный артист Украины Богдан Сташкив погиб на Закартпатье неподалеку от Нижних Ворот в ДТП. В автокатастрофе погибло два человека, жена артиста находится в реанимации.

На сайте Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области сообщается, что авария произошла на автодороге Нижние Ворота – Воловец – Межгорье около 14:10 понедельника. За рулем находился Богдан Сташкив и мог превысить скорость.

видео дня

"67-летний житель города Тисменица Ивано-Франковской области, управляя автомобилем BMW, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства на обочину. В дальнейшем авто перевернулось на крышу", - сообщили правоохранители.

Водитель и 59-летний пассажир скончались на месте дорожно-транспортного происшествия.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК. Правоохранители проведут экспертные исследования, чтобы установить объективные обстоятельства произошедшего.

Богдан Сташкив погиб в ДТП / фото: zk.npu.gov.ua/

Кто такой Богдан Сташкив? Богдан Сташкив – окончил Ровенский институт культуры и юридический факультет Львовского государственного университета. Работал на предприятии, директором Дома культуры в г. Тисменица, заведующим Тисменицкого отдела культуры. Народный артист Украины, обладатель гран-при Международного конкурса вокалистов в Голландии (1989). Награжден орденом "За заслуги" III степени, орденом Христа Спасителя (2001 г.), орденом Князя Владимира (2002 г.), орденом Юрия Победоносца (2007 г.), орденом Андрея Первозванного (2008 г.), 2008 г.). (2007), медалью Министра обороны Украины за благотворительную миротворческую миссию в Косово (2006).

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, журналистка Рамина Эсхакзай сообщила о том, что она передала в полицию материалы, которые доказывают бегство блогера Александра Волошина за границу. Она заявила, что Волошин пересек границу под прикрытием водителя микроавтобуса.

А также Кристина Орбакайте объявила новый гастрольный тур. Россияне же никак не могут пережить, что Кристина обходится без концертов в стране-агрессоре и сравнили ее с отчимом – Максимом Галкиным

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред