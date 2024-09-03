Ушел в засветы: умер известный народный артист Украины - первые детали

Григорию Шумейко было 74 года, прощание с ним состоится 4 сентября.

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Григорий Шумейко умер / коллаж: Главред, фото: facebook.com/zankovetska.theatre, pixabay.com/

Народный артист Украины, актер, режиссер Григорий Шумейко умер сегодня, 3 сентября, во Львове.

О смерти артиста сообщили на официальной странице Facebook львовского театра имени Марии Заньковецкой, где работал Шумейко.

"Непоправимая потеря в нашем коллективе… Сегодня на 74-м году жизни ушел в засветы народный артист Украины, актер, режиссер Григорий Шумейко. Коллектив театра выражает искренние соболезнования семье актера. Скучаем", - написали в сообщении.

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Прощание с артистом состоится 4 сентября в театре имени Марии Заньковецкой в ​​13:00, после чего его похоронят.

"Прощание с народным артистом Украины Григорием Шумейко: парастас состоится сегодня в 20:00 в Храме священномученика Климентия Шептицкого. Завтра, 4 сентября, в 13:00 - прощание с актером в фойе театра", - сообщили в публикации.

Кто такой Григорий Шумейко? Григорий Шумейко – известный украинский актер. Сначала он окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого, после этого овладел режиссурой. За время своей карьеры артист успел сняться более чем в 100 различных картин и театральных постановок. Григорий Шумейко также был награжден Орденом "За заслуги" III степени и отличием Минкультуры "За достижения в развитии культуры и искусства".

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