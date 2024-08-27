Внука Аллы Пугачевой поймали в Москве - заплатил за все

Парня оштрафовали за нарушение ПДД в Москве и это уже не первое его нарушение.

https://stars.glavred.info/vnuka-ally-pugachevoy-poymali-v-moskve-zaplatil-za-vse-10591910.html Ссылка скопирована

Дени Байсаров находится в Москве / коллаж: Главред, фото: @krisorbakaiteFA, instagram.com/alla_orfey/

Внук Аллы ПугачевойДени Байсаров, который выехал жить в США, но, видимо, вернулся в страну-террориста Россию, превысил скорость, за что и получил штраф.

Как сообщают росСМИ, Байсаров неоднократно нарушал правила дорожного движения и его уже пять раз штрафовали за превышение скорости в Москве, но он все оплатил.

видео дня

Первые штрафы Дени получил в марте 2024 года и это значит, что парень уже длительное время находится в РФ. Известно, что он покинул страну-оккупанта, когда объявили мобилизацию.

Кто такой Дени Байсаров? Дени Байсаров — сын заслуженной артистки России Кристины Орбакайте и крупного бизнесмена Руслана Байсарова. В 2017-м, после окончания элитной школы, Дени поступил в университет Лондона. Спустя 2 года стал бакалавром, окончив Оксфорд. В столице Великобритании он организовал собственный бизнес.

Весной 2023 года росСМИ писали об отъезде Дени в Америку. С тех пор имя Байсарова часто появлялось в новостных сводках — издания указывали, что молодой человек испугался мобилизации.

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, недавно Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред