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Внука Аллы Пугачевой поймали в Москве - заплатил за все

Элина Чигис
27 августа 2024, 11:53
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Парня оштрафовали за нарушение ПДД в Москве и это уже не первое его нарушение.
Никита Пресняков, Дени Байсаров, Алла Пугачева
Дени Байсаров находится в Москве / коллаж: Главред, фото: @krisorbakaiteFA, instagram.com/alla_orfey/

Внук Аллы ПугачевойДени Байсаров, который выехал жить в США, но, видимо, вернулся в страну-террориста Россию, превысил скорость, за что и получил штраф.

Как сообщают росСМИ, Байсаров неоднократно нарушал правила дорожного движения и его уже пять раз штрафовали за превышение скорости в Москве, но он все оплатил.

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Первые штрафы Дени получил в марте 2024 года и это значит, что парень уже длительное время находится в РФ. Известно, что он покинул страну-оккупанта, когда объявили мобилизацию.

Кто такой Дени Байсаров?

Дени Байсаров — сын заслуженной артистки России Кристины Орбакайте и крупного бизнесмена Руслана Байсарова. В 2017-м, после окончания элитной школы, Дени поступил в университет Лондона. Спустя 2 года стал бакалавром, окончив Оксфорд. В столице Великобритании он организовал собственный бизнес.
Весной 2023 года росСМИ писали об отъезде Дени в Америку. С тех пор имя Байсарова часто появлялось в новостных сводках — издания указывали, что молодой человек испугался мобилизации.

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, недавно Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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