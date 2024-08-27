Внука Аллы Пугачевой поймали в Москве - заплатил за все

Внук Аллы ПугачевойДени Байсаров, который выехал жить в США, но, видимо, вернулся в страну-террориста Россию, превысил скорость, за что и получил штраф.
Как сообщают росСМИ, Байсаров неоднократно нарушал правила дорожного движения и его уже пять раз штрафовали за превышение скорости в Москве, но он все оплатил.
Первые штрафы Дени получил в марте 2024 года и это значит, что парень уже длительное время находится в РФ. Известно, что он покинул страну-оккупанта, когда объявили мобилизацию.
Кто такой Дени Байсаров?
Дени Байсаров — сын заслуженной артистки России Кристины Орбакайте и крупного бизнесмена Руслана Байсарова. В 2017-м, после окончания элитной школы, Дени поступил в университет Лондона. Спустя 2 года стал бакалавром, окончив Оксфорд. В столице Великобритании он организовал собственный бизнес.
Весной 2023 года росСМИ писали об отъезде Дени в Америку. С тех пор имя Байсарова часто появлялось в новостных сводках — издания указывали, что молодой человек испугался мобилизации.
Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, недавно Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
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