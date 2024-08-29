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Россияне рвут и мечут: братья Меладзе впервые показали свою гражданскую позицию

Элина Чигис
29 августа 2024, 08:06
1943
Россияне не довольны, что братья Меладзе сфотографировались с Егором Бортником.
Валерий Меладзе, Константин Меладзе
Братья Меладзе попали в неприятности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic/

На днях в Юрмале состоялся концерт российского певца Валерия Меладзе, на котором присутствовал и его брат композитор Константин Меладзе. Отметим, музыканты предпочитают молчать о страшном террористическом вторжении РФ в Украину.

В сети появилось фото, на котором братья Меладзе позируют вместе с солистом группы "Би-2" Егором Бортником, которого признали иноагентом в стране-террористе РФ из-за своих высказываний о россиянах.

видео дня

Как заявил российский общественный деятель Вадим Манукян пропагандистским росСМИ, Меладзе уничтожили свою карьеру в РФ окончательно.

Кто такой Константин Меладзе?

Константин Меладзе - композитор, аранжировщик, поэт-песеннник и музыкальный продюсер. Старший брат певца Валерия Меладзе. Основатель девичьей поп-группы ВИА Гра. Его песни исполняли София Ротару, Алла Пугачева, Верка Сердючка и др. Меладзе был продюсером и кмпозитором киномюзиклов "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "Сорочинская ярмарка". Принимал участие в качестве наставника, продюсера и композитора в различных телешоу - "Фабрика звезд", "Голос країни", "Хочу V ВИА Гру", "Х фактор" и пр.

"Фото с предателем – выражение своей гражданской позиции. Костя раньше молчал, он оказался мудрее младшего брата. Валерий уже высказался сполна в Дубае", - выдал путинист.

Кто такой Валерий Меладзе?

Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

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Ранее финалист Холостячки с Ксенией Мишиной, бизнесмен Алексей Тригубенко, впервые показал "секретную" маму своего единственного сына, которую он скрывает уже более двух лет.

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