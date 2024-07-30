Альбина Джанабаева примчалась к Валерию Меладзе в РФ

Российская певица Альбина Джанабаева, которая так и не высказала свою позицию на счет войны в Украине, заинтриговала тем, что вернулась из Испании в страну-террориста РФ.
Как стало из соцсетей Джанабаевой, она находится в семейном особняке в Подмосковье. Артистка опубликовала снимок, сделанный на кухне.
Отметим, ранее стало известно, что супруг Джанабаевой Валерий Меладзе также вернулся в страну-оккупанта, его заметили на деловой встрече в грузинском ресторане на Рублевке.
Кто такая Альбина Джанабаева?
Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).
По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.
Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.
Альбина Джанабаева - последние новости по теме
Отметим, недавно Альбина Джанабаева показала лицо без макияжа, на котором фанаты с трудом узнали звезду. Артистка выглядела очень бледной и уставшей и совсем не похожей на себя.
А также ранее у Альбины Джанабаевой спросили под ее свежим фото в Instagram, где сейчас Валерий Меладзе. Остряки предположили, что Меладзе все еще "шепчет в Дубаях", на что певица с холодной невозмутимостью заявила, что ее муж уже покинул ОАЭ.
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