Альбина Джанабаева примчалась к Валерию Меладзе в РФ

Альбина Джанабаева впервые намекнула, что приехала в Россию.

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Альбина Джанабаева приехала в особняк в Подмосковье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/?hl=uk

Российская певица Альбина Джанабаева, которая так и не высказала свою позицию на счет войны в Украине, заинтриговала тем, что вернулась из Испании в страну-террориста РФ.

Как стало из соцсетей Джанабаевой, она находится в семейном особняке в Подмосковье. Артистка опубликовала снимок, сделанный на кухне.

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Отметим, ранее стало известно, что супруг Джанабаевой Валерий Меладзе также вернулся в страну-оккупанта, его заметили на деловой встрече в грузинском ресторане на Рублевке.

Альбина Джанабаева показала фото кухни / фото: скрин instagram.com/albinadzhanabaeva/?hl=uk

Кто такая Альбина Джанабаева? Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).

По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.

Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.

Альбина Джанабаева - последние новости по теме

Отметим, недавно Альбина Джанабаева показала лицо без макияжа, на котором фанаты с трудом узнали звезду. Артистка выглядела очень бледной и уставшей и совсем не похожей на себя.

А также ранее у Альбины Джанабаевой спросили под ее свежим фото в Instagram, где сейчас Валерий Меладзе. Остряки предположили, что Меладзе все еще "шепчет в Дубаях", на что певица с холодной невозмутимостью заявила, что ее муж уже покинул ОАЭ.

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