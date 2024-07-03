Юный красавчик: Альбина Джанабаева показала среднего сына от Валерия Меладзе

Звездная мама поделилась снимком в особенный для мальчика день.

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Как выглядит Лука - средний сын Джанабаевой и Меладзе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Бывшая участница группы ВИА-Гра Альбина Джанабаева редко показывает своих детей. Артистка предпочитает оберегать их от повышенного внимания поклонников.

Однако недавно она все же сделала исключение, ведь ее сын Лука отмечал свой первый "взрослый" юбилей - десять лет. В своем блоге в Instagram она показала, как сейчас выглядит мальчик.

На фото Лука позирует за праздничным столом в смешной шапочке и в окружении воздушных шаров. Ребенок выглядит очень счастливым отпраздновать первую круглую дату.

видео дня

Стоит отметить, что Лука - средний сын Альбины Джанабаевой от Валерия Меладзе. Мальчик появился на свет всего через 5 месяцев после официального развода певца с его первой супругой.

Как выглядит Лука - средний сын Джанабаевой и Меладзе / instagram.com/albinadzhanabaeva

Кто такая Альбина Джанабаева? Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).

По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.

Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.

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