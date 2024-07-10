Уже 25 тысяч обращений: Валерия Меладзе изгоняют из РФ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в стране-оккупанте России Виталий Бородин начал настоящую борьбу против певца Валерия Меладзе, который так и не высказал свою позицию на счет полномасштабного вторжения РФ в Украину.
В комментарии для росСМИ NEWS.ru Бородин заявил, что Меладзе не должен выступать в РФ, поскольку публично не поддержал политику Кремля.
"Конкретно по нему нам поступило 25 тысяч обращений с такой просьбой. Как думаете, почему артисты хотят вернуться? Они вовсе не соскучились по Родине, просто за границей они никому не нужны. Мы однозначно будем просить, чтобы концерты Меладзе отменили в России, если он вернется", - сказал Бородин.
Кто такой Валерий Меладзе?
Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".
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После полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - недавно звезда вернулся в Россию.
А также 10 июня Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.
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