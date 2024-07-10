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Уже 25 тысяч обращений: Валерия Меладзе изгоняют из РФ

Элина Чигис
10 июля 2024, 16:20
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В РФ решили, что Валерий Меладзе не сможет выступать в стране-террористе, пока не принесет свои извинения.
Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе
У Валерия Меладзе начались проблемы в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzevalerian/

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в стране-оккупанте России Виталий Бородин начал настоящую борьбу против певца Валерия Меладзе, который так и не высказал свою позицию на счет полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В комментарии для росСМИ NEWS.ru Бородин заявил, что Меладзе не должен выступать в РФ, поскольку публично не поддержал политику Кремля.

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"Конкретно по нему нам поступило 25 тысяч обращений с такой просьбой. Как думаете, почему артисты хотят вернуться? Они вовсе не соскучились по Родине, просто за границей они никому не нужны. Мы однозначно будем просить, чтобы концерты Меладзе отменили в России, если он вернется", - сказал Бородин.

Кто такой Валерий Меладзе?

Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

Валерий Меладзе - последние новости по теме

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - недавно звезда вернулся в Россию.

А также 10 июня Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.

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