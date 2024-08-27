Что случилось с Меладзе после развода с женой - детали

Композитор впечатлил поклонников своим преображением после долгой паузы.

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Константин Меладзе заметно изменился после развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic/

Российский композитор и продюсер Константин Меладзе, который предпочитает молчать на счет террористического вторжения РФ в Украину, долгое время не показывался на публике после развода с украинской певицей Верой Брежневой.

В сети появился снимок Меладзе из Юрмалы, где прошел концерт его брата Валерия Меладзе. На фото Константин позировал загоревшим и похудевшим, он надел черную футболку, кардиган, белые шорты и кроссовки.

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Отметим, музыкант так и не прокомментировал свой развод с Брежневой и избегает публичности.

Кто такой Константин Меладзе? Константин Меладзе - композитор, аранжировщик, поэт-песеннник и музыкальный продюсер. Старший брат певца Валерия Меладзе. Основатель девичьей поп-группы ВИА Гра. Его песни исполняли София Ротару, Алла Пугачева, Верка Сердючка и др. Меладзе был продюсером и кмпозитором киномюзиклов "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "Сорочинская ярмарка". Принимал участие в качестве наставника, продюсера и композитора в различных телешоу - "Фабрика звезд", "Голос країни", "Хочу V ВИА Гру", "Х фактор" и пр.

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