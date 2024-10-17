"Брак был ошибкой": Анна Тринчер расскрыла правду об отношениях с беглецом Волошиным

Анна Тринчер рассказала, как пережила развод с Волошиным.

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Анна Тринчер рассекретила проблемы в браке с бывшим мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official/?hl=uk

Украинская популярная певица Анна Тринчер рассказала о браке с блогером-беглецом Александром Волошиным, который сейчас находится в Испании.

В интервью для "МузRoom" певица отметила, что она бы ничего не меняла в браке с беглецом, ведь этот опыт сделал ее сильнее. Но Анна уверенна, что она слишком рано вышла замуж и сейчас считает свой брак ошибкой.

Тринчер не скрывает, что и сама наделала много ошибок в отношениях с Волошиным, что и было одной из причин развода.

"Делала ли я какие-то ошибки? Конечно! Это мой первый брак. Я там была ребенком", - сказала Анна.

Певица призналась, как тяжело она переживала расставание с Александром, у нее даже была депрессия, но сейчас она уже отпустила ситуацию.

Смотрите видео интервью Анны Тринчер:

Кто такая Анна Тринчер? Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".

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Добавим, бывший муж Анны Тринчер Александр Волошин убежден, что развод со временем сделает и его, и певицу более счастливыми.

А также ранее певица Анна Тринчер поразила сменой имиджа, показав новый роскошный образ с необычными деталями.

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