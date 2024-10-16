Популярный блогер рассказал про роман с Анной Тринчер и предательство певицы

Леон рассказал, какую "измену" не смог стерпеть от певицы.

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Блогер Леон раскрыл детали романа и расставания с Анной Тринчер / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Певица Анна Тринчер весной 2024 года выпустила клип "Бар за баром", где ее партнером по съемкам стал блогер Леон (настоящее имя – Сергей Луканюк). Сцены, показанные в ролике, были весьма откровенными, что моментально породило слухи про роман между артисткой и ее партнером по площадке. На момент съемок Леон был 8 лет женат с блогершей Кристиной Бычковой, однако после выхода клипа пара рассталась. Но, как утверждает мужчина, слухи о том, что от Кристины он якобы ушел к Анне, оказались неправдивыми.

Впрочем, близость между Леоном и Тринчер все же была. Об этом он рассказал в недавнем интервью. Близкое общение между ними завязалось еще во время съемок, а после разрыва с женой блогер нашел в певице человека, которому он мог бы выговориться. К тому же она сама на тот момент переживала развод. Так начался роман.

Леон отмечает - их связь завершилась из-за ссоры. Впрочем им удалось расстаться мирно и с уговором, что про их роман никто не узнает.

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Но, как утверждает блогер, звезда обещание нарушила: после разрыва она связалась с Кристиной, пригласила ее к себе в гости, и рассказала бывшей жене Леона про их близость.

"Для меня интим не измена, но когда вы договорились о молчании, а кто-то звонит по телефону жене и рассказывает все, то это для меня измена. Мне это рассказала моя жена", - признался блогер.

Кто такая Анна Тринчер? Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".

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