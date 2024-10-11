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"Вышла и меня бы уже добили": что произошло с Оксаной Билозир - детали

Элина Чигис
11 октября 2024, 08:48
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Оксана Билозир боится разглашать важную информацию.
Оксана Билозир
Оксана Билозир рассказала о своем отравлении / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oksana_bilozir/

Украинская известная певица Оксана Билозир, которая ранее была министром культуры Украины, рассказала о своем отравлении.

Как отметила артистка в интервью Эмме Антонюк, отравление произошло 19 лет назад. Журналистка спросила у певицы, кто же ее отравил ядом класса "Новичок" и зачем, но Билозир не призналась.

"Да ты что, я уже сразу тебе сказала. Если бы я тебе это сказала, я бы вышла и меня бы уже добили. Это вещи, о которых нельзя говорить: кто сделал, что сделал", – ответила певица.

Также артистка отметила, что ее отравили, потому что она "возглавляла определенную позицию", отстаивая "единое культурное пространство для Украины".

"О чем это говорит? Что российское культурное пространство должно отступить на свою территорию. Думаю, дальше продолжать уже не нужно", – рассказала Билозир.

Смотрите видео интервью Оксаны Билозир:

Кто такая Оксана Билозир?

Оксана Билозир - украинская певица и политический деятель. Народная артистка Украины (1994). Министр культуры и искусств Украины (февраль 2005 года - май 2005 года), министр культуры и туризма Украины (май 2005 года - сентябрь 2005 года). Народный депутат Украины IV, V, VI, VIII созывов, сообщает Википедия.

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