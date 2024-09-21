Оксана Билозир показалась в Курской области: что делала

Исполнительница опубликовала ролик из разрушенной церкви в российском городе Суджа Курской области.

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Оксана Билозир приехала поддержать защитников / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oksana_bilozir

Украинская певица, политический деятель и Народная артистка Украины Оксана Билозир показалась на Курщине.

На своей странице в Instagram, исполнительница опубликовала ролик из разрушенной церкви в российском городе Суджа Курской области. На кадрах Билозир в бронежилете исполняет песню "Ісусе милий".

"Суджа. Курская область. Разрушена церковь", — написала под роликом певица.

Оксана Билозир также дала свой импровизированный концерт под открытым небом. Кроме того, во время исполнения своих хитов звезда символически держала в руках сине-желтое знамя с надписью "Молюсь за Украину".

Кто такая Оксана Билозир? Оксана Билозир - украинская певица и политический деятель. Народная артистка Украины (1994). Министр культуры и искусств Украины (февраль 2005 года - май 2005 года), министр культуры и туризма Украины (май 2005 года - сентябрь 2005 года). Народный депутат Украины IV, V, VI, VIII созывов, сообщает Википедия.

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Ранее Оксана Билозир рассказала, что около 10 лет не живет с мужем, поэтому развод стал логичным и закономерным решением.

Также стало известно, что Надя Дорофеева стала мамой, и случилось это несколько лет назад. Подробности этого события раскрыл украинский продюсер и ведущий Евгений Фешак.

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