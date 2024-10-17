"Теплый факт": известная украинская актриса вышла замуж и поделилась фотографией с мужем

Мила Сивацкая официально вступила в брак со своим возлюбленным.

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Мила Сивацкая вышла замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mila_sivatskaya/

Украинская известная актриса и бизнесвумен Мила Сивацкая поделилась с поклонниками радостной новостью о своей личной жизни.

На своей странице в соцсетях Мила сообщила, что вышла замуж за возлюбленного Сергея, который сделал ей предложение еще два года назад.

Актриса отметила, что теперь Мила Сивацкая ее псевдоним и она официально взяла фамилию мужа.

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"Теплый факт: Мила Сивацкая теперь мой официальный псевдоним", — написала звезда.

Также Мила поделилась счастливой фотографией с мужем, на котором пара улыбалась друг другу.

Кто такая Мила Сивацкая? Мила Сивацкая – украинская киноактриса и ведущая. Известна по ролям в сериалах "Кружево судьбы", "Хороший парень", "Гранд", а также роли Василисы в фильме "Последний богатырь".

В 2022 году из-за критики российского военного вторжения в Украину Сивацкой на 50 лет запретили въезд на территорию РФ.

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Отметим, Настя Каменских показала родных, а также и своего мужа Потапа, который сбежал за границу и не появляется в Украине. Певица призналась мужу в любви и рассказала, что он ее всегда поддерживает.

А также российский певец Никита Пресняков теряет свой бизнес в России. Пресняков понес убытки на приблизительно 10 тысяч долларов. Оформлена компания на возлюбленную музыканта — Алену Преснякову, однако среди учредителей компании есть имя Никиты.

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