Ксения Мишина подогрела слухи о новом романе

Ксения Мишина заинтриговала новым романом / instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса Ксения Мишина в 2020 году приняла участие в первом сезоне романтического реалити-шоу Холостячка в качестве главной героини. К сожалению, ее попытки построить счастье с ведущим и комиком Александром Эллертом не увенчались успехом.

Неудачными были отношения артистки и с отцом ее одиннадцатилетнего сына Платона. Психологические травмы, которые он нанес Мишиной, женщина прорабатывает до сих пор.

На фоне этого поклонники актрисы мечтают увидеть ее счастливой и влюбленной, поэтому любой намек на развитие ситуации на ее любовном фронте они воспринимают сверхэмоционально.

К примеру недавно Ксения опубликовала сторис на своей странице в Instagram, на котором показала, что приготовила на завтрак своим "ребятам". Это слово, употребленное во множественном числе, вызвало у фанатов Мишиной бурю вопросов, ведь живет она только с сыном.

С улыбкой на лице Ксения объяснила свою оговорку: "Девочки, ко мне на пару дней просто приехал мой младший брат. Поэтому "ребят". Вот так".

Ксения Мишина показала, что готовит "своим ребятам" на завтрак / instagram.com/misha.k.ua

Ранее стало известно, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес оказались на грани развода всего через 4 месяца после свадьбы - непримиримый конфликт в семье провоцирует новоиспеченных супругов.

Также была раскрыта настоящая причина, по которой от певицы-запроданки Наташи Королевой ушел первый муж, музыкант и композитор Игорь Николаев. Иронично, но со своим вторым мужем певунья наступила на те же грабли.

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