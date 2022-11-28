Ксения Мишина подогрела слухи о новом романе

Неделя у звезды Крепостной началась с завтрака в компании любимых мужчин
Украинская актриса Ксения Мишина в 2020 году приняла участие в первом сезоне романтического реалити-шоу Холостячка в качестве главной героини. К сожалению, ее попытки построить счастье с ведущим и комиком Александром Эллертом не увенчались успехом.
Неудачными были отношения артистки и с отцом ее одиннадцатилетнего сына Платона. Психологические травмы, которые он нанес Мишиной, женщина прорабатывает до сих пор.
На фоне этого поклонники актрисы мечтают увидеть ее счастливой и влюбленной, поэтому любой намек на развитие ситуации на ее любовном фронте они воспринимают сверхэмоционально.
К примеру недавно Ксения опубликовала сторис на своей странице в Instagram, на котором показала, что приготовила на завтрак своим "ребятам". Это слово, употребленное во множественном числе, вызвало у фанатов Мишиной бурю вопросов, ведь живет она только с сыном.
С улыбкой на лице Ксения объяснила свою оговорку: "Девочки, ко мне на пару дней просто приехал мой младший брат. Поэтому "ребят". Вот так".
Ранее стало известно, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес оказались на грани развода всего через 4 месяца после свадьбы - непримиримый конфликт в семье провоцирует новоиспеченных супругов.
Также была раскрыта настоящая причина, по которой от певицы-запроданки Наташи Королевой ушел первый муж, музыкант и композитор Игорь Николаев. Иронично, но со своим вторым мужем певунья наступила на те же грабли.
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