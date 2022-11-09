Затянутая в кожу Ксения Мишина показала, что значит настоящая сексуальность

Ксения Мишина в кожаном костюме порассуждала о сексуальности / instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса, звезда сериалов Крепостная и Клятва врача, Ксения Мишина покоряет зрителей и поклонников не только глубиной своей красоты, но и острым умом, который заметен невооруженным глазом.

Такая гремучая смесь создает непередаваемый шарм артистки, который она умеет выгодно подать своим фанатам. Недавно она поделилась на своей странице в Instagram частичкой этого соблазнительного волшебства.

Мишина показала видео - бекстейдж с фотосъемки, для которой она позировала, полностью затянутая в кожу. Актриса в черных брюках, топе и перчатках выше локтей в манящих позах показала "класс" фотографу.

В описании к ролику она поделилась своими размышлениями о том, что же на самом деле делает женщину сексуально привлекательной. К удивлению многих поклонников Мишиной, она заявила, что все еще учится этому мастерству.

"Сексуальность… Это энергия. Сочетание высоких энергофизических качеств. Это о свободном безграничном сознании, умении управлять собой, любить себя и создавать правильное и спокойное отношение к жизни. Здесь нет места отрицанию своей природы. И слишком ошибочно полагать, что сексуальность принадлежит исключительно коротким юбкам. Та глубина, которая скрывается за этим словом, способна управлять миром, людьми и состояниями. Учусь :)", - рассказала Ксения.

Ранее украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) похвасталась спортивной, подтянутой фигурой в соблазнительном белье через год после родов.

Другая молодая мама, дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, также не осталась за бортом и засветила свои пикантные формы в леопардовом купальнике.

Другие новости: