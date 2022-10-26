Ксения Мишина в кричащем мини-платье и ботфортах заткнула за пояс Меган Фокс

Ксения Мишина в мини-платье и ботфортах стала похожей на Меган Фокс / instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса, звезда сериалов Крепостная и Клятва врача, Ксения Мишина заинтриговала поклонников новой предстоящей фотосессией. Финальных кадров пока нет, однако артистка показала многообещающий бекстейдж со съемок.

На своей странице в Instagram Мишина выложила видеоролик, на котором она расслабленной позирует перед камерой в сером, расшитом бисером мини-платье.

На ногах актрисы - замшевые ботфорты песочного цвета, которые удлиняют силуэт и делают стильный акцент в образе. Макияж Ксения предпочла сдержанный, волосы уложены с "мокрым эффектом".

"Все, что вы ищете, на самом деле у вас уже есть. Осталось только подобрать ключик", - подписала ролик актриса.

В комментариях поклонники ее красоты и творчества сравнивают Мишину с Меган Фокс, и отмечают, что Украина богата на красивых и утонченных женщин:

"Меган Фокс нервно курит)".

"Господи Боже, ну як можна бути такою гарною".

"Яка Ви крута!"

"Неймовірна красуня! Синергія зовнішньої та внутрішньої краси!"

"Яка вишукана натуральна краса. Справжня леді це про Вас".

Ранее украинская певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер побаловала поклонников пикантным образом, и случайно засветила пышные ягодицы без трусиков.

Также Злата Митчелл, 16-летняя дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, продолжает эпатировать публику откровенными фотографиями в кричащей мини-юбке.

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