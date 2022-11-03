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"Мамка еще огого!": певица MamaRika похвасталась упругими формами в нижнем белье

3 ноября 2022, 11:31

Анастасия Середа умудряется выглядеть сногсшибательно при любых обстоятельствах.

MamaRika
МамаРика показала фигуру в нижнем белье / instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) впервые стала мамой в августе 2021 года. Благодаря естественным данным (певица от природы худощава), она быстро привела тело в дородовую форму.

Однако, в отличие от многих других звезд, МамаРика не часто демонстрирует свои формы на публику, хоть и снималась в свое время для Playboy и Maxim. Недавно она все же решила побаловать фанатов свежим снимком в красивом нижнем белье.

Молодая мама покрасовалась в черном комплекте спортивного кроя. Позировала певица в собственной гардеробной. Для себя она подметила, что выглядит привлекательно, что, похоже, немало ее порадовало.

"Морнинг. Дали свет. Увидела себя в зеркале и поняла, что Мамка еще огого!" - подписала снимок МамаРика.

Восторгаться и правде есть чему - даже без макияжа и в домашней обстановке артистка выглядит привлекательно, не говоря уже о спортивной, подтянутой фигуре.

MamaRika
МамаРика показала фигуру в нижнем белье / instagram.com/mamarika_official

Ранее актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару "ослепила" фанатов сиянием яркого кадра, на котором она предстала облаченной в пикантный корсет от украинского бренда.

Также супермодель, актриса и одна из самых красивых женщин ХХ столетия по версии Playboy 56-летняя Синди Кроуфорд засветила сочные бедра в платье-мантии.

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