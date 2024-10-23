Кристина Орбакайте запела на улице в Австралии - детали

Кратко:
- Кристина Орбакайте спела песню Аллы Пугачевой
- Певица уехала с мужем на гастроли в Австралию
- Артистка показала стильный лук
Российская известная певица Кристина Орбакайте, которая так и не осудила террористическое вторжение РФ в Украину, но отказалась выступать в стране-оккупанте и уехала с семьей жить в США, спела песню своей мамы Аллы Пугачевой "Ты на свете есть" на набережной в Сиднее.
На своей странице в Instagram певица опубликовала видео, где она пела на пешеходном тротуаре под аккомпанемент музыканта, который играл по нотам, сидя за фортепиано на набережной Bondi Beach.
Орбакайте была в компании мужа Михаила Земцова, с которым отправилась на гастроли.
Певица показалась в джинсах, футболке и завязанной на поясе клетчатой рубашке.
Смотрите видео, как Кристина Орбакайте пела в Сиднее:
Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
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