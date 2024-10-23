Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Кристина Орбакайте запела на улице в Австралии - детали

Элина Чигис
23 октября 2024, 12:37
77
Кристина Орбакайте импровизировала в Сиднее.
Михаил Земцов, Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте уехала в Австралию / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кратко:

  • Кристина Орбакайте спела песню Аллы Пугачевой
  • Певица уехала с мужем на гастроли в Австралию
  • Артистка показала стильный лук

Российская известная певица Кристина Орбакайте, которая так и не осудила террористическое вторжение РФ в Украину, но отказалась выступать в стране-оккупанте и уехала с семьей жить в США, спела песню своей мамы Аллы Пугачевой "Ты на свете есть" на набережной в Сиднее.

На своей странице в Instagram певица опубликовала видео, где она пела на пешеходном тротуаре под аккомпанемент музыканта, который играл по нотам, сидя за фортепиано на набережной Bondi Beach.

видео дня

Орбакайте была в компании мужа Михаила Земцова, с которым отправилась на гастроли.

Певица показалась в джинсах, футболке и завязанной на поясе клетчатой рубашке.

Смотрите видео, как Кристина Орбакайте пела в Сиднее:

Кристина Орбакайте с мужем в Австралии
Кристина Орбакайте с мужем в Австралии / фото: скрин instagram.com, Кристина Орбакайте

Кто такая Кристина Орбакайте?

Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алла Пугачева Кристина Орбакайте новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Ещё
Войска КНДР уже в России: в Пентагоне раскрыли детали

Войска КНДР уже в России: в Пентагоне раскрыли детали

13:58Мир
"У нас нет выбора": генерал СБУ сделал заявление по ядерному оружию Украины

"У нас нет выбора": генерал СБУ сделал заявление по ядерному оружию Украины

13:33Украина
Франция передаст Украине самолеты Mirage 2000-5: СМИ озвучили их количество

Франция передаст Украине самолеты Mirage 2000-5: СМИ озвучили их количество

13:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
На дорогах появился необычный дорожный знак: что означают черно-белые треугольники

На дорогах появился необычный дорожный знак: что означают черно-белые треугольники

Температура снова упадет: синоптик назвала день, когда придет новое похолодание

Температура снова упадет: синоптик назвала день, когда придет новое похолодание

Отставка руководителя ГУР Буданова: Зеленский объявил свое решение

Отставка руководителя ГУР Буданова: Зеленский объявил свое решение

В Украину возвращаются дожди: в каких регионах ожидаются осадки

В Украину возвращаются дожди: в каких регионах ожидаются осадки

Эксперты призвали до конца октября поставить миску с солью на окно: для чего это

Эксперты призвали до конца октября поставить миску с солью на окно: для чего это

Последние новости

14:31

Умер легендарный солист группы Iron Maiden

14:29

Что означает танец во сне: приятные и негативные значения сновидения

14:28

Можно готовить хоть каждый день: простейший рецепт домашнего хлеба в рукаве без замесаВидео

14:07

Остались только безвкусные балахоны: у Повалий ВАКС отобрал ее украинское имущество

13:58

Войска КНДР уже в России: в Пентагоне раскрыли деталиВидео

Украина способна создать ядерную "вундервафлю" и запустить ее, Россия это знает – ЯгунУкраина способна создать ядерную "вундервафлю" и запустить ее, Россия это знает – Ягун
13:39

Гороскоп на завтра 24 октября: Овнам - невероятная возможность, Скорпионам - испытания

13:33

"У нас нет выбора": генерал СБУ сделал заявление по ядерному оружию Украины

13:21

Франция передаст Украине самолеты Mirage 2000-5: СМИ озвучили их количество

13:08

Умер звезда "Спасателей Малибу"

Реклама
12:51

РФ испугалась: известно, остановится ли война, если у Украины будет "ядерка"

12:37

Кристина Орбакайте запела на улице в Австралии - детали

12:32

Поколение украинских богачей, которые зарабатывают на кровимнение

12:30

Генерал-майор сказал, есть ли у Украины возможность создать ядерное оружие

12:25

Миллионы снарядов для Украины: СМИ узнали, что может передать Южная Корея

12:00

Россия будет наступать и в 2025-м, но ВСУ могут открыть новый фронт на ее территории - Снегирев

11:34

Украина близка к отключениям света: названа главная причина

11:14

Британцы заподозрили ухудшение: Чарльз экстренно покинул официальный прием

11:14

Войска РФ получили приказ: в ВСУ сделали заявление о ситуации на Купянщине

11:11

Немцы против вступления Украины в НАТО: почему это странномнение

11:09

Китайский гороскоп на завтра 24 октября: Змеям - оскорбления, Кроликам - сложная проблема

Реклама
10:59

Зеленский готовит еще один план на время войны: о чем идет речь

10:48

Военная разведка РФ планировала кровавый теракт в Киеве: что известноФото

10:27

Сейчас такого почти не делают: что входит в состав настоящего пива

10:13

Зеленский назвал условие мирных переговоров с РФ

10:07

"Тогда я и не подозревала": молчунья Мейхер взяла фамилию мужа-россиянина и рассекретила, чем занимается

10:00

Второй раз за неделю: дроны атаковали НПЗ в России и "проверили" ПВО Крыма

09:55

Путину и Киму грозят проблемы: чем обернется появление войск КНДР в Украине – СМИ

09:36

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за ночь 23 октября (обновляется)

09:33

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

09:32

"После стольких лет вместе": Альбина Джанабаева "развела" Валерия Меладзе

09:09

Каким будет курс доллара в ближайшие дни: украинцам озвучили прогноз

08:59

Вызов в ТЦК не повесткой: адвокат рассказал о новых проблемах мужчин в Украине

08:21

Во время саммита БРИКС: РФ хочет создать механизмы для усиления войны - ISW

08:04

Александр Усик сменил прическу и оставил послание - детали

07:54

РФ оккупировала село на Донбассе и продвинулась возле 5 населенных пунктов - DeepState

07:00

В НАТО отреагировали на возможность отправки войск КНДР в Украину

04:41

Эксперты призвали до конца октября поставить миску с солью на окно: для чего это

03:39

Сбудутся заветные мечты: 4 знака зодиака, которым повезет в ноябре

03:00

Есть в каждом холодильнике: чудодейственный ингридиент, что заставит орхидею снова пустить бутоны

02:36

Как правильно на украинском сказать "ви праві": Авраменко удивил ответом

Реклама
02:00

Дочь Елены Кравец показала редкое фото с бойфрендом - детали

01:50

РФ нацелилась на крупный прифронтовой город: The Economist раскрыло планы россиян

01:44

Как с первого взгляда произвести незабываемое впечатление: нюансы этикетаВидео

01:21

Первые корейские военные появятся в Курской области 23 октября - Буданов

01:20

После 13 лет вместе и 8 лет помолвки: Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли планируют свадьбу - СМИ

00:40

В России "кадровый дефицит": ракетчиков резко начали переводить в пехоту

00:24

"Люблю его, хотя и опасаюсь": Оля Цибульская сообщила о важных переменах

00:08

Сын путинистки Валерии может сесть в тюрьму за полмиллиона долларов

22 октября, вторник
23:55

Путиниста Киркорова проверят на связь с ЛГТБ

23:54

Украина готова к решению конфликта при одном условии: Ермак назвал варианты

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять