Деньги не пахнут: Кристина Орбакайте выступила вместе с путинистами - росСМИ

Кристина Орбакайте решила подзаработать вместе с путинистами.

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Кристина Орбакайте выступила на концерте в ОАЭ/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k/, facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422/

Российская певица Кристина Орбакайте, которая таки не высказала свою позицию на счет террористического вторжения РФ в Украину, но отказалась давать концерты в стране-оккупанте, выступила на одном корпоративе в Дубае с Филиппом Киркоровым и Авраамом Руссо. Отметим, эти россияне поддерживают страшную войну в Украине.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, в одном из ресторанов в ОАЭ прошло мероприятие, на которое были приглашены российские артисты, но никто не знал об участии Орбакайте. Когда певица вышла на сцену, то присутствующим запретили снимать ее на камеру.

Напомним, совсем недавно Орбакайте сорвала выступление с Руссо, который живет в стране-оккупанте, но, видимо, хороший гонорар изменил позицию певицы.

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Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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