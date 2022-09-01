Руссо после начала войны заявил, что искренне полюбил Россию / скриншот

Певец Авраам Руссо пополнил ряды артистов, которые поддерживают войну России против Украины.

Он признался, что сейчас не время "высмеивать патриотизм" в РФ. Хоть он родом из Сирии (которую также бомбила Россия), но все же считает РФ своей родиной.

"Патриотизм для меня – это всегда хорошо. Это любовь. Любовь к своей стране, Родине, к нации. Это не про тупо "болеть", а, - понимая, любя. Это очень важно. Меня часто спрашивают - где Ваша Родина? Я родился в Сирии и жил там довольно долго, но мы все знаем, что Родина – это не про территорию, здесь все намного сложнее и глубже. Для меня Сирия никогда не была Родиной в полном смысле этого слова. Нельзя себя заставлять любить что-то. Это как ты, например, любишь или нет человека, какое-то блюдо и т.д. Любовь не покупается и не продается. Я уверенно могу сказать, что искренне полюбил Россию, нашел духовную связь с ней, нашел здесь себя как артиста. Это уже моя история", - заявил Руссо в комментарии eg.

Видео дня

Также он заявил, что недавно посетил Главный Военный Клинический Госпиталь, где поддержал своим выступлением оккупантов.

"Я пошел по отделениям, по палатам – по возможности, хотел лично пообщаться с каждым, выразить слова благодарности, солидарности и поддержки. И, знаете, что я хочу отметить особенно? Там было очень много ребят разных национальностей, но в их глазах я видел одно общее, объединяющее всех их – патриотизм и любовь к стране, которую защищают", - заявил певец.

Ранее российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая до определенного времени молчала о нападении России на Украину и об убийствах мирных граждан, наконец-то озвучила свою позицию.

Вам может быть интересно: