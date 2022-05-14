Король ужасов Стивен Кинг "подколол" Путина смешной аналогией

Писатель также использовал патриотический украинский лозунг.
Американский писатель Стивен Кинг выразил восхищение силой и мужеством украинского народа.
На своей странице в Twitter, где он активно ведет блог, Король ужасов сравнил нашу страну с росомахой - крупным, опасным хищником, которого в дикой природе опасаются даже волки, медведи и пумы.
Также Кинг в очередной раз подколол президента страны-агрессора путина - на этот раз уличив его в максимальной недальновидности.
"Путин считал, что имеет дело с комнатной собачкой. На деле же он столкнулся с росомахой. Слава Украине!" - пишет Стивен Кинг.
Поклонники писателя поддержали его, а подписчики из Украины поблагодарили Короля ужасов за поддержку. Пост Кинга про Украину набрал более 36 тысяч лайков.
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Ранее российский певец Сергей Шнуров рассказал, почему предпочитает не высказывать свое мнение о войне в Украине.
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