Киркоров показал дорогущий подарок для дочери на 10-летие: ее день рождения покажут по телевизору

Филипп Киркоров показал подарок для дочери на 10-летие / instagram.com/fkirkorov/

Певец Филипп Киркоров показал, как поздравлял дочь с юбилеем. Кадрами артист поделился на своей страничке в Instagram.

Свой 10-й день рождения дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория отмечала 26 ноября, но певец только сейчас опубликовал у себя в Instagram видео с праздника.

Артист не смог лично вручить подарок дочери на день рождения, но его помог сын.

На опубликованном видео Мартин завязал сестре глаза и помог спуститься со второго этажа в холл, где стояла коробка, украшенная воздушными шарами. Алла-Виктория открыла подарок, в котором находился новый наряд от Валентина Юдашкина.

Алла-Виктория в платье от Валентина Юдашкина / instagram.com/fkirkorov/

"Девочка моя любимая, с юбилеем тебя! Вот уже 10 лет! Ты такая искренняя, честная, справедливая и целеустремленная! Настоящая! Ты моя TrueALLA! С днём рождения, Алла-Виктория! Люблю тебя! Сюрпризы начинаются… Спасибо Мартину, что выручает меня и вручил мой первый подарок!", – написал певец.

Позже певец рассказал, что в день рождения Алла Виктория снялась в программе Модный приговор, который был посвящённый ее 10-летию.