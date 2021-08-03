Киркорову запретили въезд в Украину на три года - СМИ

Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину / Instagram

Служба безопасности запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову в Украину. Теперь он не сможет посещать Украину три года.

Соответствующая информация появилась из ответа ведомства на официальный запрос от 16 июля 2021 года. Об этом сообщил в своем Facebook блогер Олег Стефаник.

"Служба безопасности Украины запретила на 3 года въеезд в Украину Филиппа Киркорова, 29 июня 2021 я написал на электронную почту СБУ, чтобы немедленно добавили Филиппа Киркорова в черный список", — написал он.

Как пишет Обозреватель, еще с 7 июня действует запрет на въезд Киркорову в Украину.

На официальном сайте Минкульта, где есть весь перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, Филиппа Киркорова нет.

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Напомним, 23 июня Минкультуры внесло Киркорова в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. Певцу запрета въезд на территорию Украины. Сообщалось, что профильное министерство сделало это по рекомендациям Службы безопасности Украины.

В СБУ объяснили, что основанием для запрета пересекать границу стали заявления Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что оккупированный полуостров — это часть России.

Впрочем, уже 27 июня фамилия Киркорова исчезла из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В Минкультуры заявили, что исключили Киркорова из списка персон нон грата по представлению СБУ.

В то же время в СБУ заявили, что исключение Киркорова из перечня лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, якобы было необходимо из-за наличия судебных прецедентов.