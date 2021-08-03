УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Киркорову запретили въезд в Украину на три года - СМИ

3 августа 2021, 17:29
Прослушать новость
Остановить

Как оказалось, еще с 7 июня действует запрет на въезд Киркорову в Украину.

Филипп Киркоров
Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину / Instagram

Служба безопасности запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову в Украину. Теперь он не сможет посещать Украину три года.

Соответствующая информация появилась из ответа ведомства на официальный запрос от 16 июля 2021 года. Об этом сообщил в своем Facebook блогер Олег Стефаник.

"Служба безопасности Украины запретила на 3 года въеезд в Украину Филиппа Киркорова, 29 июня 2021 я написал на электронную почту СБУ, чтобы немедленно добавили Филиппа Киркорова в черный список", — написал он.

Как пишет Обозреватель, еще с 7 июня действует запрет на въезд Киркорову в Украину.

На официальном сайте Минкульта, где есть весь перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, Филиппа Киркорова нет.

Реклама

Напомним, 23 июня Минкультуры внесло Киркорова в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. Певцу запрета въезд на территорию Украины. Сообщалось, что профильное министерство сделало это по рекомендациям Службы безопасности Украины.

В СБУ объяснили, что основанием для запрета пересекать границу стали заявления Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что оккупированный полуостров — это часть России.

Впрочем, уже 27 июня фамилия Киркорова исчезла из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В Минкультуры заявили, что исключили Киркорова из списка персон нон грата по представлению СБУ.

В то же время в СБУ заявили, что исключение Киркорова из перечня лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, якобы было необходимо из-за наличия судебных прецедентов.

Филипп Киркоров
Сейчас вы просматриваете новость «Киркорову запретили въезд в Украину на три года - СМИ». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 2-8 августа: неожиданный подарок или дополнительный доходФинансовый гороскоп на неделю 2-8 августа: неожиданный подарок или дополнительный доход Неожиданные способы использования уксуса в доме и для здоровьяНеожиданные способы использования уксуса в доме и для здоровья Ильин день 2021: поздравления с днем ангела и красивые открыткиИльин день 2021: поздравления с днем ангела и красивые открытки День ВДВ в Украине 2021: когда отмечается и как празднуютДень ВДВ в Украине 2021: когда отмечается и как празднуют Гороскоп на август 2021 для Овна: в каких сферах будет фартить одному из фаворитов месяцаГороскоп на август 2021 для Овна: в каких сферах будет фартить одному из фаворитов месяца

Последние новости

17:29

Киркорову запретили въезд в Украину на три года - СМИ

17:22

Метинвест мотивирует сотрудников компании вакцинироваться от коронавируса дополнительными выходными

17:03

Зеленский взял на личный контроль расследование убийства Виталия Шишова Видео

16:53

После решения СНБО по "УЗ" возможна перезагрузка всех набсоветов в госкомпаниях - СМИ

16:49

Средним пальцем помахал и багаж с собой забрал: в Польше пилот не пустил на самолет 30 пассажиров

Реклама
16:45

Ярмак руководит "Украэрорухом" незаконно - Счетная палата

16:42

Появились первый кадр и дата выхода сериала Властелин колец от Amazon

16:33

Как предотвратить неизлечимые заболевания: какие обследования и в каком возрасте необходимо пройти каждому Видео

16:30

"Затишье перед бурей": инфекционист назвал сроки, когда в Украине вспыхнет новая волна COVID-19 Видео

15:59

Самый полезный и вкусный в мире завтрак: три рецепта смузи Видео

15:50

Цена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется Украине тарифным ударом

15:47

Российский след: почему к гибели Шишова может быть причастна РФ мнение

15:18

День Марии Магдалины 2021: дата и традиции праздника

15:17

Украинка Черкасова завоевала бронзу Олимпиады-2020 в вольной борьбе Видео

15:15

Завезли из России: штамм COVID-19 "Дельта" невероятно быстро буйствует в Китае

15:01

Удаление зубов мудрости может неожиданно "прокачать" одну приятную способность организма Видео

14:53

Почти голая Кайли Дженнер обмазала грудь золотой краской и произвела фурор

14:49

Смерть главы Белорусского дома в Украине: в полиции назвали главные версии Видео

14:25

Как жить дольше: эта простая и бесплатная ежедневная привычка увеличивает продолжительность жизни Видео

14:12

Убийство 6-летней девочки под Харьковом: 13-летний подросток был пьян Видео

Реклама
14:00

Патрульный совершил ДТП на Хмельнитчине: погибла семья с маленьким ребенком Видео

13:56

Суду сорвало крышу: мощный ветер в Первомайске снес часть кровли здания инстанции и разнес документы Видео

13:38

В Минфине заявили об эффективности программы президента "Доступные кредиты 5-7-9%"

13:37

Дима Монатик впервые объяснил разрыв с певицами Lida Lee и Nino Basilaya

13:36

На 8-м году войны Укрзализныця выплатила Сбербанку России $131 млн – СМИ

13:35

Украинцев поманили выплатами на детей до 150 тысяч: в чем суть реформы

13:31

Атака мощного циклона: украинцев предупредили о грозовых ливнях и шквалах с градом Видео

13:20

Ученые узнали, у каких родителей маленькие дети спят дольше Видео

13:09

Фронтмен Kadnay идет на Танці з зірками 2021

12:51

Раз плюнуть: в Запорожье торговка на рынке заплевывала овощи Видео

12:49

Paramount нанял новых сценаристов для перезапуска Черепашек-ниндзя

12:44

Дичь в Запорожье: стая собак насмерть загрызла женщину прямо на улице

12:39

"Это моя земля – она никогда не будет русской": Зеленский пообещал возврат Крыма в Украину Видео

12:29

Пара была бесплодной, пока не перестала есть один продукт: впечатляющая история Видео

12:22

"Мамасита": девушка Андрея Богдана вызывающе изогнулась в откровенном наряде

12:03

Укрзализныця начала активную фазу "Большой стройки" на границе с ЕС

11:50

"Гомики из Москвы понаехали": крымчанин жестко послал непрошеного гостя из РФ Видео

11:35

Эксперт рассказал, почему все больше и больше украинцев будут уезжать на заработки в ЕС Видео

11:22

МакSим в реанимации начала самостоятельно дышать и садиться

11:09

Melovin предложил обратиться к психотерапевту всем, кто не поддерживает ЛГБТ

Реклама
11:04

Скандал и позор перед Западом: эксперт рассказал, чем обернется Украине скандал с Чаусом Видео

10:57

Следующий штамм коронавируса будет убивать одного из трех человек: что думают ученые Видео

10:47

"Операция по ликвидации": за Шишовим была слежка, полиция об этом знала – Белорусский дом Видео

10:25

Останемся без денег и поддержки: чем Украине грозит скандал вокруг экс-судьи Чауса

10:24

"Подарок ко Дню независимости": Украина получит 2,7 млрд долларов от МВФ Видео

10:10

Названы шесть способов вкусно и здорово приготовить огурцы и это не салат: что с ними делать Видео

10:06

Можно ли жениться на Успение Пресвятой Богородицы: пора свадеб и народные традиции

09:59

Избивали людей ради развлечения: в Киеве задержали банду малолетних гопников

09:52

Под Житомиром пьяный парень убил отца и врезался на авто с маленькими дочерьми в столб Видео

09:35

Выходные в августе 2021: когда и сколько отдыхаем на День Независимости

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять