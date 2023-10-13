УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Киркоров, Бузова, Баста: певица-беглянка Asti сыграла в новогодном фильме с путинистами

Дмитрий Видоменко
13 октября 2023, 09:45 обновлено 13 октября, 09:49
Певица родом из Украины Анна Asti (Дзюба) получила в стране-агрессоре РФ роль в ремейке советской кинокартины "Иван Васильевич меняет профессию".
Асти, Барби
Анна Asti радуется тому, что артисты-путинисты приняли ее в свой круг / коллаж Главред, скриншоты из видео

Певица родом из Украины Анна Asti (Дзюба), которая уже давно выступает в стране-агрессоре РФ, и, естественно, молчит о той войне, который путинский режим развязал против нашей страны, получила роль в очередном низкопробном ремейке советской кинокомедии ‒"Иван Васильевич меняет профессию".

Причем даже не скрывается, что будущий новогодний фильм будет с пропопагандистским уклоном. Главной проблемой героев станут сбои в работе VPN-сервисов, которые помогают жителям страны-агрессора РФ "пробиваться" через санкции и сидеть на запрещенных сайтах.

Сама Asti теперь гордо ходит по всяким ток-шоу и рассказывает о своей роли. В частности, она пришла на программу матерого путиниста-шоумена Павла Воли.

видео дня

Естественно, русские телевизионщики не могли не попытаться спаразитировать на популярности голливудского кинохита "Барби". Собственно, легендарную куклу Asti и сыграла в новогоднем фильме.

"Мы смогли снять достаточно большой и крутой клип, практически кино, где огромное количество красивых девушек, которые все в розовом. Будет бомба", – говорит певица-беглянка.

Ну а другие роли там сыграли другие матерые-путинисты – Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Баста и многие другие

В разговоре с Волей Asti не утерпела и похвасталась, что поддерживает экономику страны-агрессора – открыла два бара и собственный лейбл. И исправно платит налоги в бюджет путинской России.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Анна Asti отказалась от последней ниточки, которая связывала ее с родной землей - певица получила гражданство страны-оккупанта.

Документ страны на болотах Асти могла получить еще в 2020 году, когда вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина, но тогда новоиспеченная гражданка Мордора еще жеманничала, дескать не сможет навещать родных в Украине. Сейчас ее это, похоже, ни капли не смущает.

Также новым заявлением опозорилась Ани Лорак, которая больше не скрывает, что поддерживает страну-агрессора - певица сообщила, что средства от концерта пойдут на помощь российским оккупантам.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости шоу бизнеса Анна Asti
Реклама

Главное за день

ВСУ держатся, идут очень тяжелые бои: в ОП рассказали о ситуации в Авдеевке

ВСУ держатся, идут очень тяжелые бои: в ОП рассказали о ситуации в Авдеевке

10:01 Украина
"Лезут, как тараканы, привозят свежак": РФ пытается взять в Авдеевку в окружение

"Лезут, как тараканы, привозят свежак": РФ пытается взять в Авдеевку в окружение

09:04 Украина
Оккупанты продвинулись возле Авдеевки на 4,5 кв. км, но несут потери - ISW

Оккупанты продвинулись возле Авдеевки на 4,5 кв. км, но несут потери - ISW

07:23 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:31

Мобилизация в Украине: имеют ли право сотрудники ТЦК проверять документы

10:01

ВСУ держатся, идут очень тяжелые бои: в ОП рассказали о ситуации в Авдеевке

09:58

Это могла быть наша торпеда: полковник ВСУ рассказал детали удара по кораблю РФ

09:45

Киркоров, Бузова, Баста: певица-беглянка Asti сыграла в новогодном фильме с путинистами

09:28

Путин нашел виновника конфликта на Ближнем Востокемнение

Если Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - ЗильберЕсли Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - Зильбер
09:04

"Лезут, как тараканы, привозят свежак": РФ пытается взять в Авдеевку в окружение

08:58

Участница "Мастер Шеф" показала, как приготовить фучки, старинные украинские оладьи из квашеной капусты

08:58

Украинцам изменят прожиточный минимум: что теперь будет с соцвыплатами

08:21

Ушел добровольцем на фронт: на войне погиб экс-футболист "Динамо"

Реклама
08:20

В "Укрэнерго" рассказали, какой финт позволит избежать блэкаутов из-за обстрелов

07:23

Оккупанты продвинулись возле Авдеевки на 4,5 кв. км, но несут потери - ISW

06:55

Нужно найти львенка всего за 8 секунд: только гений справится с задачей

06:52

США могут одновременно обеспечивать оружием и Израиль, и Украину – Пентагон

06:35

Как правильно говорить - "ЇХ речі" или "ЇХНІ речі": Авраменко призвал не совершать ошибкуВидео

06:32

Арабо-израильская война как идеальный триггер мирового конфликтамнение

05:00

Врежет почти 5-бальный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

04:30

Как мыть уксусом полы: простой способ, который заставит их заблестеть

03:40

Найдите бегемота на картинке за 10 секунд: с этой задачей справятся не все

03:10

США могут вступить в войну в Израиле: эксперт сообщил детали переговоров

02:06

"Нас ждет кровопролитная война": эксперт объяснил, в чем была цель атаки ХАМАС

Реклама
01:30

Звездная украинская прыгунья сверкнула бюстом на туалетном сэлфи

00:48

Элина Свитолина показала первую тренировку годовалой дочери на теннисном корте

12 октября, четверг
23:59

"О ПВО не стоит даже мечтать": эксперт не исключает резкое уменьшение военной помощи

23:42

Большую часть видео он без одежды: украинка сняла клип для Ленни КравицаВидео

23:30

Мисс Украина-Вселенная 2023 Ангелина Усанова хотела совершить самоубийство

22:54

Politico о причине задержки Шольцом поставок Taurus: способны разрушить Крымский мост

22:50

В майке, с брутальной щетиной: впервые за долгое время в сети появился внук-беглец Ротару

22:33

Сложная головоломка: только люди с высоким IQ найдут спрятанные буквы за 11 секунд

22:08

Комиссия Конгресса: США должны быть готовыми к одновременным войнам с РФ и Китаем

22:03

Начало полосы неприятностей или выдумка: что нельзя делать в пятницу 13-го

21:22

Зимой увидим "дождь" из "Шахедов": раскрыты намерения РФ по атакам на Украину

21:11

ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа

20:41

Россия бомбит "аэродромы" ВСУ с фанерными самолетами - СМИ

20:41

Высадка ГУРовцев в Крыму: оккупанты взяли в плен защитника

20:28

Зибров рассказал, как Матвиенко исцелила его от болезни: "Делала какой-то обряд"

20:25

Израиль признал провал из-за нападения ХАМАС: в ЦАХАЛ сделали заявление

19:56

"Чудо венгерское": премьер Грузии снова опозорился - в этот раз на пару с Орбаном

19:43

Бои за Авдеевку не утихают, РФ лупит по городу всем, чем может - Барабаш

19:18

Энергосистема Украины готова к зиме и выдержит самый холодный день – Укрэнерго

19:14

"Неуч и рецидивист": Кондратюк грубо оскорбил Козловского из-за военной зарплаты

Реклама
19:10

Кремль пугает и шантажирует цивилизованный мир новым удароммнение

19:03

Наступление РФ уже в тупике: оккупантам придется "пожертвовать" одним городом

19:00

4 знака зодиака будут купаться в счастье и удаче: на кого повлияет лунное затмение

18:45

"Спецслужбы уснули": бывший разведчик рассказал, как ХАМАС пробрался в Израиль

18:25

Украину зальет дождями: в каких областях будет холоднее всего

18:16

Подоляк – об оружии Украины: у нас есть образцы ракет с дальностью до 1000 км

17:56

Подойдет для любого материала: ключевые правила ухода за обувью зимой

17:49

Украина может вступить в Евросоюз еще во время войны - Весьер

17:43

"Железный купол" ждать не стоит: эксперт ответил, чем Израиль может помочь Украине

17:30

В ГУР нашли след России в нападении на Израиль: Буданов указал на важную деталь

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять