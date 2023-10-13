Певица родом из Украины Анна Asti (Дзюба), которая уже давно выступает в стране-агрессоре РФ, и, естественно, молчит о той войне, который путинский режим развязал против нашей страны, получила роль в очередном низкопробном ремейке советской кинокомедии ‒"Иван Васильевич меняет профессию".
Причем даже не скрывается, что будущий новогодний фильм будет с пропопагандистским уклоном. Главной проблемой героев станут сбои в работе VPN-сервисов, которые помогают жителям страны-агрессора РФ "пробиваться" через санкции и сидеть на запрещенных сайтах.
Сама Asti теперь гордо ходит по всяким ток-шоу и рассказывает о своей роли. В частности, она пришла на программу матерого путиниста-шоумена Павла Воли.
Естественно, русские телевизионщики не могли не попытаться спаразитировать на популярности голливудского кинохита "Барби". Собственно, легендарную куклу Asti и сыграла в новогоднем фильме.
"Мы смогли снять достаточно большой и крутой клип, практически кино, где огромное количество красивых девушек, которые все в розовом. Будет бомба", – говорит певица-беглянка.
Ну а другие роли там сыграли другие матерые-путинисты – Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Баста и многие другие
В разговоре с Волей Asti не утерпела и похвасталась, что поддерживает экономику страны-агрессора – открыла два бара и собственный лейбл. И исправно платит налоги в бюджет путинской России.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Анна Asti отказалась от последней ниточки, которая связывала ее с родной землей - певица получила гражданство страны-оккупанта.
Документ страны на болотах Асти могла получить еще в 2020 году, когда вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина, но тогда новоиспеченная гражданка Мордора еще жеманничала, дескать не сможет навещать родных в Украине. Сейчас ее это, похоже, ни капли не смущает.
Также новым заявлением опозорилась Ани Лорак, которая больше не скрывает, что поддерживает страну-агрессора - певица сообщила, что средства от концерта пойдут на помощь российским оккупантам.
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