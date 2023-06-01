"Одинаковые песни для обиженных разведенок": в России опустили предательницу Анну Asti

Запроданка Анна Asti всегда будет предательницей, где бы она не была и не пела.

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Анну Асти сравнили со Стасом Михайловым / Фото Главред, Коллаж Instagram/asti

Некий российский продюсер Пашу, который якобы многие годы "орудует" на музыкальном рынке страны-агрессора России, решил высказаться относительно певицы украинского происхождения Анны Asti, которая продолжает зарабатывать в РФ и ни слова не произнесла относительно военного вторжения в Украину.

"Мы в лейбле стараемся выделить идейную линию в песнях, чтобы люди понимали, почему они тебя слушают. Взять Asti. Она как Стас Михайлов для девчонок. У Михайлова разведенки, а у нее разведенки обиженные. В каждой ее песне звучит вопрос — как себя ведет девушка, которая осталась без мужика", — говорит Пашу, которого цитирует Стархит.

Продюсер также заявил, что звук у Asti везде одинаковый.

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"Не понимаешь, ты восемь песен прослушал или одну", — описал он несколькими словами музыкальную карьеру предательницы.

Напомним, ранее в припадке самолюбования певица похвасталась полученными в РФ наградами. К примеру, на недавней музыкальной премии "Жара Music Awards" Asti признали "певицей года". Кроме того, она получила награду за композицию, которую спела с известным артистом-путинистом Филиппом Киркоровым.

Еще раньше налоговая служба террористической России ликвидировала ИП Анна Дзюба, то есть закрыла предпринимательскую деятельность артистки-путинистки, киевлянки, которая предала свою родину и выступает в России под псевдонимом Анна Asti.

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