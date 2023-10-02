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Теперь официально оккупантка: Анна Asti получила гражданство РФ

Анна Подгорная
2 октября 2023, 19:06 обновлено 2 октября, 19:06
Аня Дзюба решила окончательно отказаться от родины в пользу кровавых денег.
Анна Asti
Анна Asti стала гражданкой РФ / коллаж: Главред, фото: t.me/anna_asti

Певица Анна Asti (настоящее имя – Анна Дзюба) родом из Черкасс. В Украине она начинала свою музыкальную карьеру, позже - перебралась в рф, где также пыталась пробиться в шоу-бизнес. С 24 февраля 2022 года Асти стала в нашей стране живым воплощением слова "предательство": она молчит про войну в Украине, беззаботно выступает на телевидении страны-агрессора и записывает дуэты с пропагандистами.

Вероятно слава дешевой и бледной копии Светланы Лободы (которая отказалась от карьеры в рф, оборвала там все связи и активно поддерживает соотечественников) Дзюбе оказалась дороже собственной чести.

Отрабатывая пропагандистскую повестку про "братские народы", Анна Asti отказалась от последней ниточки, которая связывала ее с родной землей - певица ртом получила гражданство страны-оккупанта.

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Об этом сообщают росСМИ. Документ страны на болотах Асти могла получить еще в 2020 году, когда вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина, но тогда новоиспеченная гражданка Мордора еще жеманничала, дескать не сможет навещать родных в Украине. Сейчас ее это, похоже, ни капли не смущает.

Ранее стало известно, что российский актер и бывший любовник онкобольной Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов снимет в оккупированном Крыму пропагандистское кино, чтобы "научить молодежь патриотизму".

Также новым заявлением опозорилась Ани Лорак, которая больше не скрывает, что поддерживает страну-агрессора - певица сообщила, что средства от концерта пойдут на помощь российским оккупантам.

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шоу-бизнес новости шоу бизнеса Анна Asti
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