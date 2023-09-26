Российский актер Сергей Жигунов, который прославился игрой в фильмах "Гардемарины, вперед", "Моя прекрасная няня" и бурным романом с онкобольной российской актрисой Анастасией Заворотнюк, аннонсировал съемки пропагандистского детского кино в оккупированном Россией Крыму.
По информации пропагандистских СМИ, Жигунов собирается снять кино о курсантах севастопольского филиала Нахимовского училища. Студенты будут искать клад, который "был спрятан во времена Крымской войны".
По словам Жигунова, его картина призвана "воспитывать у юных телезрителей любовь к родине и патриотизм".
В фильме также снялись другие путиниста, известные своими "кремлевскими" взглядами - Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Ольга Тумайкина, Кристина Бабушкина, Александр Лыков. Все они незаконно приехали на остров.
Напомним, ранее стало известно о том, что российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с тяжелым онкологическим заболеванием, лишилась своего бизнеса в террористической России.
Также стало известно, что Анастасия Заворотнюк появится в новом сериале. Ее партнеры по съемочной площадке поделились своими впечатлениями про работу над проектом.
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