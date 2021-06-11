Кейт Миддлтон впервые публично прокомментировала рождение дочери принца Гарри

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Reuters

Герцогиня Кембриджская, у которой был конфликт с Меган Маркл еще со времени проживания актрисы во дворце, впервые высказалась о рождении племянницы у своего брата.

Как сообщает Insdependent, Кейт Миддлтон хочет поскорее увидеть малышку вживую. Об этом она рассказала журналистам, когда встретилась с первой леди США Джилл Байден.

Впервые с 4 июня она отреагирована на рождение Лилибет Дианы, чъе имя уже связано со скандалом: "Я желаю ей всего наилучшего. С нетерпением жду возможности ее увидеть. Мы еще ее не видели, надеемся, что вскоре у нас будет возможность познакомиться с ней. Не могу дождаться встречи с ней".

Также, она призналась, что пока что не видела племенницу даже по видеосвязи.Читайте такжеСтало известно, приняла ли Елизавета II скандальное имя дочки Меган Маркл

Напомним, другие члены королевской семьи также поделились своими добрыми пожеланиями после известия о рождении Лилибет "Лили" Дианы, включая королеву и принца Чарльза.

"Поздравляем герцога и герцогиню Сассекских с рождением Лилибет Дианы! - Об этом говорится в заявлении королевской семьи в Твиттере. - Королева, принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская, а также герцог и герцогиня Кембриджские в восторге от этой новости. Лилибет - одиннадцатый правнук Ее Величества".

Как ранее сообщал Главред, Кейт Миддлтон и принц Уильям первыми отправили подарок дочке принца Гарри и Меган Маркл.

О второй беременности Меган Маркл стало известно в феврале 2021 года - пара сделала признание в День влюбленных.

До этого, в ноябре 2020 года Меган Маркл призналась, что летом у нее случился выкидыш.