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Кейт Миддлтон поздравила Меган Маркл с дочкой после семейного скандала

8 июня 2021, 17:50

Герцоги Кембриджские отреагировали на пополнение в семье сразу после звонка принца Гарри.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

4 июня родилась дочь принца Гарри и Меган Маркл, и сразу после этого принц позвонил родным, а также отправил фото дочки.

Растроганные родственники поздравили его с пополнением, и даже приготовили сюрпризы.

Согласно сообщениям, королева была одной из первых, кому Гарри и Меган позвонили после рождения дочери Лили. Источник сообщил журналу In Touch, что монарх получила фото младенца одной из первых.

Герцог и герцогиня Кембриджские отправили Лили подарок после того, как узнали о ее рождении, сообщает US Weekly Magazine.

"Она отложила драму (из интервью) в сторону", - сообщил инсайдер.

Сообщение, опубликованное Уильямом и Кейт на их страницах в социальных сетях, гласило: "Мы все рады счастливой новости о рождении малышки Лили. Поздравляем Гарри, Меган и Арчи".Читайте такжеСтало известно, приняла ли Елизавета II скандальное имя дочки Меган Маркл

Фотография малышки Лили еще не опубликована, но официальное заявление появилось на веб-сайте Archewell вместе с сообщением от Гарри и Меган, в котором говорилось: "4 июня мы были благословлены появлением нашей дочери Лили".

Ссора Кейт Миддлтон и Меган Маркл - что известно

Меган Маркл в скандальном интервью Опре Уинфре рассказала, как члены королевской семьи Великобритании ее обижали, и что одной из причин разрыва стал расизм в ее адрес и адрес ее ребенка.

Кроме того, Меган Маркл упомянула, что вопреки слухам, это не она доводила до слез Кейт Миддлтон, а наоборот. Однако, конфликт уже исчерпан, и ей были принесены извинения.

Принц Гарри потребовал извинений для Меган Маркл от любимых родственников.

Дядя Кейт Миддлтон объявил вражду Меган Маркл до смерти за интервью Опре Уинфре.

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