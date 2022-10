Kalush Orchestra встретились со Шварценеггером: звезда Голливуда пригласил музыкантов к себе домой

Арнольд Шварценеггер пригласил Kalush Orchestra к себе домой / Коллаж Reuters, eurovision.tv

Фольк-рэп-коллектив Kalush Orchestra отправился в тур в США, чтобы собрать средства в поддержку Украины. В Лос-Анджелесе победители Евровидения-2022 встретились с легендарным Терминатором – Арнольдом Шварценеггером. Об этом голливудский актер написал на своей странице в Facebook.

"Было фантастически встретиться с Kalush Orchestra, победителями Евровидения от Украины. Вы вдохновляете меня!" - написал Шварценеггер и опубликовал совместные фото с музыкантами.

Арнольд Шварцнеггер опубликовал совместное фото с Kalush Orchestra / Facebook-страница Арнольда Шварцнеггера

На опубликованном снимке видно, что ребята из группы подарили американскому актеру легендарную розовую панаму, как у фронтмена Олега Псюка.

Kalush Orchestra подарили Арнольду Шварцнеггеру легендарную розовую панаму / Facebook-страница Арнольда Шварцнеггера

В свою очередь Kalush Orchestra на своей странице в Instagram рассказали, что звезда Голливуда пригласил их к себе домой.

"Нас к себе домой пригласил Арнольд Шварценеггер", - написали музыканты.

Арнольд Шварцнеггер пригласил Kalush Orchestra к себе домой / скриншот сторис Kalush Orchestra в Instagram

Напомним, что легендарная финская поп-рок-группа The Rasmus совместно с украинской группой Kalush Orchestra презентовали совместный трек "In The Shadows of Ukraine" и свежий клип на этот трек. Видео на песню снимали в столице Польши, Варшаве.

Ранее мы писали, что Олег 'Калуш' Псюк, лидер группы Kalush Orchestra, показал редкое фото, на котором он любуется со своей девушкой - Александрой Белобров. Пара вместе всего год, но на их долю уже выпали непростые испытания, которые влюбленные успешно преодолевают.

Также пара Псюка и Белобров дала первое совместное интервью, в котором рассказала историю своих отношений, раскрыла планы на будущее, а также поделилась секретом их любви.

