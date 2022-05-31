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Побили рекорд: Kalush Orchestra "взорвали" Spotify

31 мая 2022, 15:16

Группа порадовала своих поклонников.

Kalush Orchestra
Kalush Orchestra взорвали не только Евровидение/ eurovision.tv

Песня украинской группы Kalush Orchestra — "Стефания", которая стала победителем конкурса "Евровидение" в 2022 году, установила рекорд прослушиваний в рейтинге самых популярных песен СНГ в Spotify. Песню прослушали столько раз, что она оказалась на первом месте.

Как сообщил солист группы Олег Псюк на своей странице в Instagram, такого количества еще ни у одного артиста не было. "Мы побили рекорд по спотифай по прослушиваниям всех времен Kalush #1 в СНГ", - написал он.

Фото Instagram

"Ни у кого еще не было столько, сколько у нас. На втором месте Элджей, но тут Kalush номер 1" — добавил Псюк.

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Напомним, что солист группы Kalush Orchestra, Олег Псюк, посвятил песню Stefania ("Стефания") своей маме, и рассказал в тексте о своих приятных воспоминаниях о ней: о ее старении, трудных с ней отношениях и осознании того, как много она сделала для своего сына. По словам Псюка, Stefania стала благодарственной песней не только для его матери, а и для всех мам, которые переживают за своих детей и оберегают их от бедствия войны.

Украина выиграла Евровидение

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.

Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.

Kalush Orchestra
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