The Rasmus рассказали о совместном клипе с Kalush Orchestra и спели по-украински на ТВ

The Rasmus и Kalush Orchestra/ https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Легендарная финская поп-рок-группа The Rasmus совместно с украинским фольк-рэп-коллективом Kalush Orchestra презентовали совместный трек "In The Shadows Of Ukraine" и свежий клип на этот трек. О работе музыканты из обоих коллективов рассказали в телемарафоне "Єдині новини"

Пенся является обновленной версией легендарного хита The Rasmus 2000-х "In The Shadows".

Музыканты рассказали, что видео на песню снимали в столице Польши, Варшаве. И отсняли всего за сутки. Причем вся команда, которая снимала клип, состояла исключительно из украинцев. А артистов участники Kalush Orchestra искали весьма просто ‒ через социальные сети и мессенджеры.

Кроме того, украинские музыканты говорят, что оригинальная, из нулевых, версия песни The Rasmus "In The Shadows", по их мнению, хорошо передает происходящее в Украине в наше время. Потому-то и новой версии трека оба коллектива согласились дать название "In The Shadows Of Ukraine".

Напомним, ранее украинская поп-певица Jerry Heil и певица/телеведущая Леся Никитюк исполнили юмористическую песню дуэтом ‒ по мотивам интернет-мема о россиянке, которая не хотела уезжать из аннексированного Россией Крыма.

"Душевно, по-домашнему. Целый день позавчера носила в себе идею, что стоит сделать какой-нибудь трек из этого видео. Никак не могла принять, что как-то радостно от этих событий. Потому что это не наш менталитет - писать комменты "так вам и надо" и радоваться, когда кому-то плохо. Но от ощущения справедливости все трепетало. И ночью мне пишет Леся Никитюк – с той же идеей! Это была судьба", ‒ написала артистка.

