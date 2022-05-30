Kalush Orchestra получат новый кубок Евровидения-2022: что случилось

Евровидение 2022 Украина / eurovision.tv

Победители Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra вместе с ведущим Сергеем Притулой недавно продали хрустальный микрофон песенного конкурса.

900 тысяч долларов, которые удалось выручить на благотворительном аукционе, будут направлены на помощь украинской армии.

На следующий день, 30 мая, на официальной странице Евровидения появилось сообщение о том, что музыканты получат новый кубок.

"Kalush Orchestra получат новый хрустальный кубок! Напомним, 29 мая победители Евровидения-2022 и Сергей Притула продали хрустальный микрофон за 900000$ на благотворительном аукционе. Средства собрали на комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии", - сообщается на Facebook.

Напомним, что еще 11 млн. гривен удалось выручить благодаря взносам-пожертвованиям для розыгрыша розовой панамы Олега Псюка – лидера украинской рэп-группы.

Вырученные деньги обещают направить на помощь ВСУ. В частности, на закупку комплекта беспилотных летательных аппаратов PD-2.

900 тысяч долларов за кубок Евровидения Фонда Сергея Притулы перечислили в виде криптовалюты, тогда как 11 млн. грн. за розовую панаму люди переводили в гривнах – взнос для участия в розыгрыше составил 200 грн.

"Мы захотели отдать кубок на аукцион из-за того, что мы стараемся делать все возможное для поддержки Украины. И кубок – это очень важная штука, но еще важнее жизнь наших людей", – прокомментировал продажу статуэтки Олег Псюк.

Украина выиграла Евровидение

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.

Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.

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