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Трофей с Евровидения-2022 продали за баснословную сумму - на что потратят средства

30 мая 2022, 03:51

Группа Kalush Orchestra совместно с Сергеем Притулой провели аукцион, по результатам которого они заработали для Украины космическую кучу денег.

Kalush Orchestra продали кубок Евровидения-2022 в пользу ВСУ / instagram.com/kalush.official

Победители Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra вместе с шоуменом, телеведущим и волонтером Сергеем Притулой организовали благотворительный аукцион, лотами которого были трофейная хрустальная статуэтка, которую музыканты получили за победу на конкурсе, и фирменная розовая панамка Олега Псюка.

Кубок получило крипто-сообщество WhiteBIT, панамка "ушла" частному лицу. За хрустальную статуэтку артистам удалось выручить 900 тыс. долларов, что равно более чем 26 миллионам гривен (по официальному курсу). Панамка Псюка была продана еще за 11 млн. гривен.

Kalush Orchestra на своей странице в Facebook поблагодарили всех участников аукциона за их активность: "Друзья, вы невероятны! Мы благодарны каждому из вас, кто донатил средства на этот аукцион, и особенно благодарны команде Whitebit, которые выкупили кубок за 900 000$ и с этого момента становятся правообладателями нашего кубка. Слава Украине! Слава ВСУ!"

Средства, которые артистам удалось выручить с благотворительного аукциона, будут потрачены на комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.

Kalush Orchestra продали кубок Евровидения-2022 в пользу ВСУ / instagram.com/kalush.official

В комментариях артистов благодарят за бесценную благотворительную инициативу:

"Це Ви Неймовірні! Це Ваша заслуга! Дякуємо Вам за перемогу і допомогу ЗСУ!!!"

"Неймовірні , справжні сини України !!! Талант і щира душа , низький уклін Вам хлопці!"

"Щире ДЯКУЮ! Слава Україні! Слава її неймовірному народові!"

"Це щось просто неймовірне! Ви круті! Дякую".

"Хлопці, ви неймовірні. Супер! Пишаюсь кожним з вас. Україна ПЕРЕМОЖЕ".

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Ранее украинский шоумен и волонтер Сергей Притула раскрыл колоссальную сумму, которую ему удалось собрать для ЗСУ во время финала Евровидения-2022.

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