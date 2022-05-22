Как выглядит танцующий ковер из Kalush Orchestra без маски - МС КилимМэн в реальной жизни

Как выглядит Ковер из Kalush Orchestra - МС КилимМэн в реальной жизни / instagram.com/kalush.official

Группа Kalush Orchestra покорила международный песенный конкурс Евровидение-2022 не только благодаря своему неимоверную таланту и проникновенному номеру. Не последнюю роль в этом сыграли и сценические образы артистов. Так мировой аудитории мгновенно полюбился КилимМэн - танцор группы, исполняющий брейкданс.

Его главной особенностью является цельный костюм, имитирующий орнамент ковра, и черные очки, скрывающие глаза артиста. Кто же скрывается под маской энергичного и пластичного ковра?

На Евровидении эту роль играл популярный танцор, би-бой и блогер из Прикарпатья Влад Курочка. Он подменил настоящего МС КилимМэна, пока тот служит в территориальной обороне ВСУ.

Владу Курочке 23 года, он родом из Коломыи. В 2016 году принял участие в 9 сезоне шоу Танцуют все, где занял второе место. После этого танцор занялся преподаванием азов би-бойского искусства детям и ведением личного блога.

После участия Курочки в Евровидении-2022 его популярность резко возросла - фанатки КилимМэна версия 2.0 просто засыпают танцора сердечками в социальных сетях.

Влад Курочка заменил настоящего МС КилимМэна на Евровидении-2022 / instagram.com/vlad_tsipa

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Ранее в Сети появились редкие снимки лидера группы Kalush Orchestra Олега Псюка без фирменной розовой панамки.

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