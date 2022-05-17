Новый тренд сезона: откуда появилась розовая панама Kalush Orchestra и сколько сейчас стоит

Панама Kalush Orchestra / eurovision.ua

Победители Евровидения 2022 группа Kalush Orchestra стала знаменитой на весь мир не только с песней Стефания. В мире моды наступил новый тренд - розовая панама, которую носит лидер группы Олег Псюк.

Как оказалось, создатель группы Kalush Олег Псюк носит свою розовую панамку очень давно.

Самая первая панамка появилась перед съемкой клипа Не маринуй. Музыкант признался, что купил ее в секонд-хенде. Панама прекрасно дополнила образ Псюка и очень ему понравилась, поэтому он решил ее оставить.

Визитной карточкой группы Kalush Orchestra музыканты не планировали делать розовую панаму, но фанаты сами сказали свое слово.

"Я всегда хожу в панаме. У меня есть две такие панамы: одну случайно купил на секонде для съемок клипа. После того стал носить постоянно, она стала неотъемлемым атрибутом моего образа. Вторая панама новая. В Украине купить ее не мог, но как-то в Instagram Stories увидел девушку в "моей" панаме и написал ей. Неделю уговаривал девушку, чтобы купить у нее панаму", - рассказал Псюк в одном из интервью.

Для выступления на Евровидение 2022 у Олега Псюка была другая панамка – вязанная и без логотипов.

Евровидение 2022 / instagram.com/eurovision.ua

Где можно купить розовую панамку

Сейчас розовая панамка стала главным трендом сезона. Масс-маркет быстро сориентировался и сейчас розовые панамы начали поступать в продажу, пишет РБК-Украина.

Самая дешевая панама это Famo за 289 гривен. Самая дорогая – за 1100 гривен - панама Kangol. Выбрать в магазинах можно розовые панамы из любого материала, с логотипами и без.

Украина выиграла Евровидение

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.

Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.

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