УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Новый тренд сезона: откуда появилась розовая панама Kalush Orchestra и сколько сейчас стоит

17 мая 2022, 20:35

Создатель группы Kalush Олег Псюк носит свою розовую панамку очень давно.

Евровидение 2022
Панама Kalush Orchestra / eurovision.ua

Победители Евровидения 2022 группа Kalush Orchestra стала знаменитой на весь мир не только с песней Стефания. В мире моды наступил новый тренд - розовая панама, которую носит лидер группы Олег Псюк.

Как оказалось, создатель группы Kalush Олег Псюк носит свою розовую панамку очень давно.

Самая первая панамка появилась перед съемкой клипа Не маринуй. Музыкант признался, что купил ее в секонд-хенде. Панама прекрасно дополнила образ Псюка и очень ему понравилась, поэтому он решил ее оставить.

Визитной карточкой группы Kalush Orchestra музыканты не планировали делать розовую панаму, но фанаты сами сказали свое слово.

"Я всегда хожу в панаме. У меня есть две такие панамы: одну случайно купил на секонде для съемок клипа. После того стал носить постоянно, она стала неотъемлемым атрибутом моего образа. Вторая панама новая. В Украине купить ее не мог, но как-то в Instagram Stories увидел девушку в "моей" панаме и написал ей. Неделю уговаривал девушку, чтобы купить у нее панаму", - рассказал Псюк в одном из интервью.

Для выступления на Евровидение 2022 у Олега Псюка была другая панамка – вязанная и без логотипов.

Евровидение 2022
Евровидение 2022 / instagram.com/eurovision.ua

Где можно купить розовую панамку

Сейчас розовая панамка стала главным трендом сезона. Масс-маркет быстро сориентировался и сейчас розовые панамы начали поступать в продажу, пишет РБК-Украина.

Самая дешевая панама это Famo за 289 гривен. Самая дорогая – за 1100 гривен - панама Kangol. Выбрать в магазинах можно розовые панамы из любого материала, с логотипами и без.

Украина выиграла Евровидение

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.

Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.

Читайте такжеТолпа поклонников и громкие овации: победители Евровидения Kalush Orchestra вернулись в Украину

Читайте также:

Евровидение Евровидение-2022 Kalush Orchestra
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:35

Новый тренд сезона: откуда появилась розовая панама Kalush Orchestra и сколько сейчас стоит

20:24

Анна Неплях показала нового любовника - первого украинца, который "нашел ее точку G"

20:12

Если Путин не заберет войска с Украины, санкции добьют экономику России – СШАВидео

19:58

Вятрович пояснил, почему Украина кровно заинтересована в распаде России

19:48

Щедрость не знает границ: топ-4 самых галантных кавалера по знаку зодиака

Реклама
19:46

Война станет еще более кровопролитной: астролог составил гороскоп для УкраиныВидео

19:45

Путинский режим вогнал Россию в яму, из которой ей уже не выбратьсямнение

19:22

Игорь Кондратюк рассказал, почему у рашистов и запроданцев не отбирают звание Народных артистов

19:01

"Никогда уже не будет такой жизни": Полякова ошарашила заявлением о своем состоянииВидео

18:57

"Очень красиво горят ЗРК врагов": бойцы ВСУ разбили батарею зенитно-ракетного комплекса БукВидео

18:55

"Уже констатация факта": эксперт пояснил, почему у оккупантов не выйдет окружить ВСУ на ДонбассеВидео

18:31

Ей санкции не страшны: российская порноактриса назвала Крым украинским

18:26

Приметы на 18 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

18:22

В Днепропетровской области восстановили "дорогу жизни" Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград

18:17

В России пытаются запретить обмен азовцев: "они террористы"

18:09

Демилитаризация России должна стать целью Украинымнение

18:06

В Сети опубликовано видео момента выхода защитников Мариуполя из АзовсталиВидео

17:40

Оторвало ножку и пальчики: дед рассказал о состоянии внучки, пострадавшей от ракет под Одессой

17:35

Ленивый хачапури всего из 4 ингредиентов: невероятно вкусный и простой рецептВидео

17:30

Защитникам Мариуполя отдали новый приказ - РезниковВидео

Реклама
17:23

Гороскоп на лето 2022: чего ожидать земным знакам зодиака – успех в делах и щедрые подарки судьбы

17:15

Войска России пытались прорвать границу на Сумщине: силы обороны Украины отбили атакуВидео

17:14

74-летняя Мэй Маск оголилась для обложки глянца: "Невероятно горяча!"Видео

17:03

В Харьковской области за сутки подключили к свету несколько тысяч абонентов

16:54

"Путин странно пахнет и не ест": политический эксперт США рассказал про президента РФ

16:50

Мобилизация в ВСУ: кто не подлежит призыву на службу во время войны в Украине

16:43

Стало известно, когда обменяют эвакуированных из Азовстали военных

16:28

Когда Вознесение Господне 2022: дата, традиции и запреты дня

16:13

Украина отвоюет Донецк и Луганск: в МВД назвали срокиВидео

16:09

Пострадал туалет: ведущий Тимур Мирошниченко рассказал, что творили оккупанты в доме его сестры

16:03

Путин потерял рассудок: почему Россия делает вид, что смирилась со Швецией и Финляндией в НАТОмнение

16:01

Явно сдает и слабеет: эксперт рассказал о проблемах со здоровьем ПутинаВидео

15:40

Самый опасный период войны: астролог предупредила о рисках ядерного удараВидео

15:13

Алина Паш рассказала, как она выступала в оккупированом Крыму с Билык

15:13

Секретная добавка повысит урожайность: как посадить перец необычным способомВидео

15:00

Сожгли 1 миллион долларов: ВСУ поджарили со "Стугны" российскую БМП-3Видео

15:00

Штурм, мощные взрывы и пожары: рашисты пошли на прорыв границы на СумщинеВидео

14:40

Ротаций не будет: российские офицеры готовят солдат к смерти

14:26

У Зеленского назвали условие возобновления переговоров и обвинили РФ в шантажеВидео

14:15

Оккупанты определились с судьбой Мариуполя – передают кадыровцам с "правом мародерства"Видео

Реклама
13:59

Подавляющее большинство возвращающихся беженцев верят в победу УкраиныВидео

13:55

Десять мифов о Китае, или Почему Москве бесполезно ждать помощи от Пекинамнение

13:39

Стало известно о планах Пугачевой вернуться в Россию

13:31

У Путина озвучили розовые мечты о мире после войны, где "России будет комфортно существовать"Видео

13:00

Гороскоп на завтра 18 мая 2022: Девам – тайны, Весам – испытания судьбы, Стрельцам – успех в деньгах

12:59

"Насыпали врагу": ВСУ уничтожили вражескую переправу вместе с рашистамиВидео

12:56

"30 тысяч мертвых россиян": у Зеленского назвали цену "победы" РФ в УкраинеВидео

12:53

Эвакуация с Азовстали: операция по спасению защитников Мариуполя продолжается - ВерещукВидео

12:51

Кремль начал массовую расправу с верхушкой армии за поражения в войне: разведка назвала имена задержанныхВидео

12:36

"Дашка" сбила "птичку": украинские военные мастерски уничтожили вражеский "Орлан" за 100 тыс. долларов

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять