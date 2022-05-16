Толпа поклонников и громкие овации: победители Евровидения Kalush Orchestra вернулись в Украину

Kalush Orchestra Евровидение 2022 / скриншот

Победители Евровидения 2022 группа Kalush Orchestra вернулись в Украину.

У музыкантов было специальное разрешение на выезд из страны во время военного положения. Когда конкурс закончился, артисты, как и обещали, вернулись.

В Украине победителей Евровидения 2022 радостно встретили толпа поклонников с цветами, плакатами и флагами Украины.

Сначала Kalush Orchestra спели с пограничниками победную песню Stefania, а впоследствии встретились с толпой поклонников, которые с криками встретили победителей.

Как рассказал лидер группы Kalush Orchestra, они планируют и дальше заниматься волонтерством. А кубок победителя Евровидения 2022 Kalush Orchestra отдаст для продажи на благотворительном аукционе.

Собранные средства музыканты отправят на гуманитарные нужды Украины и ВСУ.

Кроме того, музыканты планируют и дальше ездить по странам и рассказывать о войне в Украине.

"Планы - развиваться дальше. Прежде всего - это помогать Украине собирать средства, ездить по всему миру и говорить о войне в Украине, ведь, по-моему, культурный фронт не менее важен, чем военный. И он должен напоминать всему миру и объединять весь мир", - рассказал директор группы.

Читайте такжеСкандал с оценками на Евровидении 2022: Румыния не отдавала Украине 12 баллов и закатила истерику

Украина выиграла Евровидение

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.

Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.

Читайте также: