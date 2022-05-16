Скандал с оценками на Евровидении 2022: Румыния не отдавала Украине 12 баллов и закатила истерику

Евровидение 2022 / eurovision.tv

Евровидение 2022 закончилось, а скандалы продолжаются. В нескольких странах произошла неразбериха с баллами от национального жюри.

Оказалось, что не только Грузия и Азербайджан заявили об ошибках с баллами. В Румынии заявили, что не ставили Украине отметку 12.

Как пишет G4Media.ro, в прямом эфире Евровидения-2022 координатор конкурса заявил, что у Румынии технические проблемы, поэтому бал от жюри этой страны объявил именно он. Но впоследствии представители румынского общественного телевидения ответили, что озвученные баллы не были выставлены судьями.

"Мы были удивлены, увидев, что результаты голосования румынского жюри не были учтены при подсчете итогового рейтинга, организаторы предоставили другой набор баллов участникам финала от имени жюри нашей страны. Уточняем, что румынское жюри решило поставить максимальные баллы представителям Молдовы", – сообщил общественный вещатель Румынии.

В Румынии заявляют, что не ставили 12 баллов Украине, но хотели отдать их Молдове.

Представители жюри направили заверенные оценки координатору, но их по неизвестным причинам аннулировали.

Заметим, такая же "путаница" произошла с баллами от национальных жюри Грузии и Азербайджана. Эти страны заявили, что отдали Украине 12 баллов, а не 6, как указал координатор.

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Азербайджанская телеведущая Нармин Салматова объясняла, что никаких технических ошибок не было.

Что говорят организаторы Евровидения

Европейский вещательный союз опубликовал уточнение по оценке. Они указали, что увидели "подозрительные схемы голосования" после второй генеральной репетиции второго полуфинала в результатах шести стран. Впрочем, в каких именно не отметили.

"Для выполнения инструкций по голосованию в конкурсе Европейский речевой союз совместно со своим партнером в голосовании высчитали общий результат для каждой страны для второго полуфинала и гранд-финала", – добавили организаторы.

Украина выиграла Евровидение

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.

Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.

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