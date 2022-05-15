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Kalush Orchestra отдают кубок победителя Евровидения-2022

15 мая 2022, 19:53

Статуэтку Евровидения выставят на аукцион и деньги пожертвуют для ВСУ.

Евровидение 2022
Евровидение 2022 / eurovision.tv

Победители Евровидение-2022 группа Kalush Orchestra сдержала свое обещание.

Перед финалом международного песенного конкурса лидер группы заявил, что в случае победы отдаст кубок на благотворительный аукцион, а деньги передаст на нужды Украины.

Во время пресс-конференции для украинских журналистов фронтмен группы Олег Псюк отметил, что музыканты так и планируют сделать.

"Мы планируем нашу статуэтку выставить на аукцион и эти деньги пожертвовать на поддержку Украины и ВСУ. Многие люди за рубежом донатят и есть много людей, кто бы хотел это сделать. И это их мотивирует. Возможно, есть люди, которые могут себе позволить пожертвовать большую сумму и им будет приятно, что будут иметь такую статуэтку на память. Мы думаем, что это очень хорошая идея и это будет очень полезно для Украины", - отметил рэпер.

Исполнитель добавил, что пока группа решает, в какой фонд будут перечислены средства.

Украина выиграла Евровидение

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.

Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.

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Евровидение Евровидение-2022 Kalush Orchestra
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